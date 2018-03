850 mensen ruimen zwerfvuil op 20 maart 2018

02u42 0

De zwerfvuilopruimdag van de intercommunale IVVO heeft in Ieper 850 mensen van 45 verenigingen op de been gebracht. "Dat is in totaal 2 procent van de Ieperse bevolking, wat ik wel een prima signaal vind", aldus Paul Viktoor, voorzitter van het IVVO. "Elke vereniging zette zijn schouders onder een traject van 8 kilometer. Ik had wel niet de indruk dat er minder zwerfvuil werd opgehaald dan vorige jaren. Het blijft dus een probleem. De enige oplossing is volgens mij statiegeld invoeren." Ook in de andere gemeenten werden bermen en grachten schoongemaakt, zoals in Heuvelland. "Ook dit jaar werden liefst twee containers gevuld. Vorig jaar kochten we een verborgen camera, waarmee we al een tiental overtreders konden beboeten", aldus schepen Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen).





(CMW)