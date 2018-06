60-jarigen komen bijeen 28 juni 2018

De meisjes - ondertussen dames - die in 1970 de meisjesschool van Westouter verlieten, zijn bijeengekomen om wat herinneringen op te halen.





De reünie kwam tot stand onder impuls van Lena Metsu, Monique Logie en Monique Specenier. Ook de juf van het toenmalige derde en vierde leerjaar, Gratienne Delanote, was er nog bij. Op de foto herkennen we Marleen Arnout, Monique Logie, Lena Metsu, Monique Specenier, Gratienne Delanote, Frieda Derycke, Martine Goudeseune en Greta Duflou.





(EFW)