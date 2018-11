6.000 euro nodig voor operatie manegehond JEFF'S VALLEY HOUDT CROWDFUNDING NA AANRIJDING VAN MILA CHRISTOPHE MAERTENS

22 november 2018

02u24 0 Heuvelland Manege Jeff's Valley in Dranouter zoekt 6.000 euro om een zware operatie van Mila te betalen. Die Mechelse herder werd aangereden door een automobilist. "Alles gaat de goede kant uit met Mila. We hopen dat ze hier na Nieuwjaar weer rondhuppelt als voorheen", vertelt baasje Laure (29).

Laure (29) uit Lozer bij Kruishoutem is samen met Jeff's Valley manege-uitbater Karl Boudry (57) het baasje van de vier jaar oude Mechelse herder Mila. "Ik nam mijn hond altijd mee naar de manege in Dranouter. Mila voelde zich daar zo thuis dat ik op een bepaald moment besloot om haar daar te laten." Mila werd de mascotte van de club en is de lieveling van alle ruiters. Op 11 november werd de viervoeter op straat aangereden. "Ik hoorde plots een klap en een gehuil. Meteen wist ik dat er iets ergs was gebeurd met onze hond." Laure durfde niet te gaan kijken. Haar vriendin Joline liep de straat op. "Het was hartverscheurend. We lieten Mila liggen omdat we niet wisten of we haar mochten verplaatsten", zegt Joline. De volgende morgen bevestigde een dierenarts in Ieper dat het beestje er erg aan toe was. Mila brak 10 ribben, haar heupen en een lendenwervel. "Er was maar een mogelijkheid: een operatie. In de dierenkliniek in Merelbeke vertelden dokters ons dat ze niet konden garanderen dat deze zou slagen", zegt Laure. "Bovendien hangt er ook een hoog prijskaartje aan vast."





Lening

De jonge vrouw twijfelde echter geen seconde. "Ik was bereid een lening aan te gaan. In ieder geval wou ik Mila niet zomaar loslaten." De operatie duurde in totaal zes uur. Na vijf uur opereren stond men op het punt op te geven, maar er werd nog een poging ondernomen. Mila herstelt nu bij Laure thuis. "Mila zal 6 tot 12 weken moeten rusten", weet Laure. "Daarna begint de revalidatie. Alles gaat op dit moment de goeie kant uit. We hopen dat Mila na Nieuwjaar weer rondhuppelt als te voor op Jeff's Valley."





Snelheidsbeperking

De medische kosten lopen ondertussen wel op tot 6.000 euro. De jonge amazones zetten een crowdfundingsactie op poten. Een vriendin van Joline wil geld dat ze krijgt voor haar verjaardag schenken. Ook werden er potjes paté verkocht. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen er met Mila begaan zijn", zegt Karl Boudry. "Zelfs de postbode stopt om even te vragen hoe het is met de hond." Wie wil, kan zijn hulp aanbieden https://www.doneeractie.nl/all-for-mila/-31475. Karl Boudry wil de gemeente vragen om een snelheidsbeperking in de straat in te voeren. "Nu mag er hier nog 70 kilometer per uur worden gereden, maar vaak rijden automobilisten veel te snel hier. Vijftig per uur zou hier gepaster zijn. En we willen ook graag een bord waarop te zien is dat er hier een manege is."