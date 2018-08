500 enthousiastelingen op 24ste Belcanto Classic KOERS 'OM TE BEMINNEN, NIET OM TE WINNEN' OPNIEUW SCHOT IN DE ROOS LAURIE BAILLIU

28 augustus 2018

02u32 0 Heuvelland Gisterenavond werd voor de 24ste keer in Westouter de jaarlijkse wielerhoogmis gereden. Samen met 500 enthousiastelingen reed Guido Belcanto zijn Belcanto Classic. Onder de deelnemers kon er bekend volk gespot worden, maar ook tal van ludieke deelnemers.

Aan originele en ludieke fietsen was er dit jaar zeker geen gebrek. Op een tandem trokken de Heuvellandse burgemeester Marc Lewyllie en eerste schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) eropuit. Met een camera onder de arm en met maïs rond het duo reden ze de Belcanto Classic. "We hopen straks foto's te kunnen nemen van het hete Westouter. Enkele naaktlopers op of langs het parcours willen we graag tegenkomen en met maïs rondom je kan je de beste foto's nemen", lacht het duo. Hun tandem was een knipoog naar het erotische feestje in de zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle waar een fotograaf foto's nam van het privéfeest waar volwassenen naakt rondliepen. Een schepen van Langemark-Poelkapelle was op dat feestje aanwezig. De achthonderd foto's werden later openbaar gemaakt. "Hoezo een gewaagde tandem? Er werd mooi weer voorspeld en Wieland moet worden beschermd tegen de zon", lacht burgemeester Lewyllie.





Aan de 24ste editie van Belcanto Classic namen opnieuw 500 mensen deel en duizenden toeschouwers waren naast het parcours aanwezig. "We blijven een koers om te beminnen, niet om te winnen", zegt voorzitter Bert Doise. In een 10-tal minuten waren de 500 tickets de deur uit. Om 18.30 uur ter hoogte van café de Vaderlander in Westouter werd de Belcanto Classic samen met Guido Belcanto op gang geschoten. Samen met profrenners van Lotto Soudal en Topsport Vlaanderen, een resem bekende gezichten waaronder muzikant, schrijver en presentator Rick de Leeuw, radiostem Jan Hautekiet en ex prof-wedstrijddirecteur Nico Mattan reden de 'gewone' liefhebbers de Belcanto Classic. "Zoals altijd proberen we voor ambiance te zorgen en we merken dat er aan sfeer geen gebrek is. Dit is ooit begonnen als een weddenschap tussen Guido en een aantal streekgenoten. Ze waren met negen deelnemers. Guido kan nog altijd niet geloven dat zijn koers is uitgegroeid tot zoiets groots. Hij neemt nog altijd zelf deel met twee zonen', vertelt Bert.





Vriendinnen Nele Desomer en Jolien Derycke namen voor de derde keer samen deel. Ze horen bij de wielerclub Cyclo Cats uit Ieper. "Als wielerfanaten is het leuk om hieraan te kunnen deelnemen. Het valt op dat vrouwen hier in de minderheid zijn. Dat zouden we wel eens anders willen zien", zeggen de vriendinnen. "Belcanto heb ik weten opstarten als kind toen ik nog in Westouter woonde. Ik ben trots op mijn roots en ik ben blij dat ik kan terugkeren naar Westouter om dit jaarlijks mee te pikken", voegt Jolien toe.





Geen winnaars

Kartje Kilo bracht Radio Mano Sport live in Westouter. Martial en Noël trakteerden elke publieke beweging op hun deskundige verslaggeving. Ook de prijsuitreiking kon rekenen op een ludieke toets. "Er zijn geen winnaars en er is ook geen podium. We hebben wel speciale prijzen voor de meest sexy renner, de moedigste, de mooiste outfit, de pechvogel van de dag, de grootste zweter..." Andy Leeuwerck had samen met zijn groep alvast een mooie outfit te pakken. "Als politiemannen en -vrouwen rijden we dit jaar mee. We zijn een groep vrienden die reeds voor de vierde keer meerijden en dat doen we ook telkens op een ludieke manier. We spelen dit jaar in op het feit dat er vorig jaar biervaten werden gestolen." Met gepaste kostuums en in thema versierde fietsen trokken de vrienden eropuit. "Enkele uitspraken en biervaten zorgen ervoor dat onze fietsen er iets leuker uitzien. We zullen ervoor zorgen dat alles onder controle blijft", klonk het bij de enthousiaste groep.