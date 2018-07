28 spandoeken als bril naar het oorlogsverleden 14 juli 2018

In Heuvelland staan er op 28 plaatsen verspreid over alle acht dorpen grote spandoeken. Op de borden zie je dezelfde locatie tijdens de Groote Oorlog. De openluchttentoonstelling vormt één geheel met de tijdelijke tentoonstelling 'De Slag om de Kemmelberg' in het bezoekerscentrum in Kemmel. De brochure over het project en de tentoonstelling kan je downloaden via de website van Toerisme Heuvelland. In die brochure staat er wat duiding over het project en een kaartje met een overzicht. De spandoeken blijven nog staan tot 11 november. (CMW)