17 bewoners geëvacueerd na gaslek tijdens wegenwerken Alexander Haezebrouck

29 januari 2019

11u43 0 Heuvelland In de Vierkeerstraat in het centrum van Wijtschate zijn dinsdagvoormiddag zeventien bewoners geëvacueerd nadat arbeiders met een kraan een middendrukleiding hadden geraakt rond 9.10 uur.

Kort na het gaslek was Eandis al ter plaatse en begon het meteen de bewoners te evacueren. Toen de brandweer ter plaatse kwam, nam zij die taak over. Zeventien bewoners werden overgebracht naar het nabijgelegen rusthuis St-Medard. Eandis kon het lek rond 10.15 uur dichten. De brandweer voert op dit moment nog controles uit in de woningen in de Vierkeerstraat. De bewoners kunnen hun middagmaal eten in het rusthuis en zullen vermoedelijk daarna weer naar hun woning kunnen terugkeren. “Alle bewoners kunnen normaal na de middag terug naar huis”, beaamt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweer.