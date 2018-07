103-jarige Maria Cardinael overleden 26 juli 2018

De 103-jarige Maria Cardinael is overleden. Ze werd geboren op 27 november 1914 in Westouter. Kort na haar geboorte sloegen haar ouders door de oorlog op de vlucht naar Frankrijk. Op 5-jarige leeftijd keerden Maria en haar gezin terug naar Wijtschate. Haar eerste man, Antoon Couckuyt, overleed in 1948. Samen met Antoon kreeg ze een zoon Michel die ondertussen is overleden. Later trouwde Maria met Jozef Ligneel en hij overleed in 1999. Eind vorig jaar werd Maria nog 103 jaar oud. Samen met familie en vrienden hief ze het glas op de speciale gebeurtenis. Haar uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag 27 juli om 10 uur in de Sint-Chrysoliuskerk in Menen, daarna wordt ze bijgelegd in de familiekelder in Wijtschate.





(LBR)