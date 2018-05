1,75 miljoen euro overschot op jaarrekening 01 juni 2018

Op de gemeenteraad van Heuvelland is de jaarrekening van 2017 goedgekeurd. "Voor de derde jaar op rij werd de rekening afgesloten met een overschot van zo'n 1.750.000 euro", verduidelijkt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Dit overschot is nodig omdat hiermee kan worden geïnvesteerd in de gemeente. Vorig jaar deden we dat voor zo'n 2.400.000 euro. Ondertussen werd de schuld voor het vijfde jaar op rij fors afgebouwd." Oppositielid Bernard Heens (CD&V) vroeg de meerderheid wel correct en nauwkeurig te budgetteren. "We stellen immers vast dat de kasbasis 4 miljoen euro afwijkt van wat werd begroot", stelt Heens. (CMW)