"Zwerfvuil blijft een echte plaag" GEMEENTE IS OP ZOEK NAAR EXTRA VRIJWILLIGERS CHRISTOPHE MAERTENS

02u36 3 Foto Eric Flamand Vrijwilligers Evelyn Maertens, Caroline Oost, Ben Collaert en Frieda Dambre, met rechts schepen Geelhand de Merxem en IVVO-voorzitter Paul Victoor. Heuvelland De vrijwillige zwerfvuilophalers van Heuvelland werden gisteren in de bloemetjes gezet. "Die mensen leveren heel mooi werk, maar we zoeken er méér. Zwerfvuil blijft een echte plaag", zegt Paul Victoor, voorzitter van afvalintercommunale IVVO.

Frieda Dambre (67) uit Dranouter is al een tijdje een 'Mooimaker' voor Heuvelland. Ze vindt trouwens niet alleen zwerfvuil. "Nog niet zo lang geleden vond ik een chequeboek van een Franse vrouw. Ook heb ik eens een Frans rijbewijs gevonden", vertelt ze. "Maar ik vind vooral blikjes, sigarettenpeuken en de laatste tijd ook huishoudelijk afval. Ik heb niet de indruk dat het mindert, het werk eindigt nooit." Frieda neemt het gevonden vuilnis mee naar huis. "Zolang ik kan, blijf ik het doen, enkel in grachten kruipen doe ik niet", lacht ze. Ben Collaert uit Wijtschate ruimt al elf jaar zwerfvuil op, waarvan al zeven jaar voor de gemeente. "Ook ik vind vooral blikjes en plastic. Het is een probleem dat blijft bestaan. Zo zag ik afgelopen vrijdag nog vijf zakken vol blikjes in de Ieperstraat." Volgens Ben zou statiegeld op blikjes en flesjes een deel van de oplossing zijn. "Er is een mentaliteitswijziging nodig. En de opvoeding van de kinderen speelt ook een grote rol."





Fenomenaal

Paul Victoor, voorzitter van afvalintercommunale IVVO, hecht veel belang aan het werk van de vrijwilligers. "Een dikke merci aan alle zwerfvuilophalers, wat die mensen doen is fenomenaal. En dan zijn er ook nog gewone inwoners die met een bak eens rond hun huis of op straat gaan om daar het vuilnis op te ruimen, ook dat is heel waardevol." Ook de voorzitter ijvert voor statiegeld op flesjes en op blikjes. "We dienden een paar jaar geleden al een motie in bij minister Joke Schauvliege (CD&V). Bovendien hebben we met een aantal intercommunales een alliantie opgericht om voor statiegeld te ijveren. Wat ook een optie is, zijn zware boetes, zoals in Zwitserland."





De intercommunale en de gemeenten zoeken nog nieuwe vrijwilligers. Die mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze op pad gaan. Het zwerfafval wordt verzameld in speciale witte 'zwerfvuilzakken' en blauwe pmd-zakken. De volle vuilniszakken laten de vrijwilligers achter op een plaats die met de wagen bereikbaar is. De milieudienst komt die zakken dan ophalen. Als het om een sluik-stort gaat, grijpt de gemeente zelf in. De vrijwilliger krijgt een paar handschoenen, een fluohesje en vuilniszakken.





Op 17 maart is er bovendien voor de vierde maal een zwerfvuilactie in samenwerking met IVVO. Verenigingen kunnen daaraan deelnemen met minimaal tien personen en doen een traject van 8 kilometer met maximaal 200 euro als beloning. Meer info bij de gemeentelijke milieudienst Heuvelland via 057/450.460 of via communicatie@ivvo.be of 057/230.883.