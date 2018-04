"We zijn onder nul moeten beginnen" UITBATER BELVEDÈRE WIJT FALING AAN TE HOGE KOSTEN CHRISTOPHE MAERTENS

14 april 2018

02u28 0 Heuvelland Alex Hoflack (57), de uitbater van het restaurant Belvedère op de Kemmelberg, zegt dat de hoge kosten die hij moest maken zijn zaak over de kop hebben doen gaan. Het restaurant blijft voorlopig gesloten.

Noël Kindt, de eigenaar van het witte gebouw op de Kemmelberg, reageerde eerder in onze krant dat de zaakvoerder Alex Hoflack zijn huur niet correct betaalde. Hoflack ontkent dat echter en zegt dat het faillissement te wijten is aan de zware kosten die hij moest maken. "We zijn hier gewoon onder nul moeten beginnen. De vorige uitbaters hadden immers niet alles correct afgesloten." Voordat Alex Hoflack en zijn partner Sofia Quam aan het hoofd kwamen van de zaak, werd het restaurant uitgebaat door het trio Zeinab Marvani, Amin Ghanbari en Milad Behboudi. Lang duurde dat verhaal echter niet. Na een jaar verbrak de vrederechter het contract met het trio. De drie in Iran geboren uitbaters bleken een schuldenberg van 50.000 euro te hebben nagelaten.





Ook de kritiek dat Hoflack zijn horecazaak veel te laat opende, wordt door hem weerlegd. "Dat we pas om 12 uur 's middags begonnen, klopt niet. We startten vroeger, maar om 9 uur 's morgens passeerden hier enkel de eekhoorns en van die kan je niet leven." Alex Hoflack zegt dat de oorzaak van zijn faillissement onder meer te maken heeft met de grote kosten die het pand met zich meebracht. "De elektriciteit en de verwarming waren heel duur", klinkt het. "Zo kreeg ik vorig jaar een opleg van 20.000 euro te verwerken en ik betaalde al een serieuze som per maand. Dat is natuurlijk nefast. Als je dat samenlegt met de huur van dit pand, de lening die ik moest afbetalen en de andere kosten, kon ik dat onmogelijk lang volhouden."





Volgens de zaakvoerder heeft de faling niets te maken met het feit dat er te weinig klanten over de vloer kwamen. "We hadden een goed klantenbestand. Misschien mochten we wel niet net voor de winter zijn begonnen, want in die periode van het jaar is het hier heel rustig. De zaak is ook een tijdje gesloten geweest."





Hoge afrekening

Meester Bruno De Rynck, die samen met advocate Eva Vermandere als curator is aangesteld in het faillissement, bevestigt het relaas van de uitbater. "Volgens de gefailleerde draaide zijn restaurant inderdaad wel, maar zijn de oorzaken van het faillissement de al dan niet te hoge vaste kosten, zoals onder meer huur, verwarmingskosten en de elektriciteit. Die man heeft onlangs een hoge afrekening van de elektriciteit ontvangen, wat de druppel was die de emmer deed overlopen."





Eigenaar Noël Kindt wil voorlopig niet meer reageren. Het is de vraag hoe het nu verder moet met de Belvedère.