"We mikken op 20.000 wijntoeristen per jaar" HEUVELLAND EN VZW VINTAGE PROMOTEN 'OENOTOERISME' CHRISTOPHE MAERTENS

17 februari 2018

02u31 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland en de vzw Vintage promoten het zogenaamde 'oenotoerisme', het wijnbouwtoerisme. De Westhoek zal in 2019 dan ook veertig hectares wijngaard tellen. "We streven naar 20.000 bezoekers per jaar", zegt José Lemahieu. De Heuvellandse Wijngaardfeesten in mei zijn pas het begin.

De vzw Vintage Heuvelland groepeert negentien wijnbouwers uit de streek en heeft als doel de wijnbouw in de regio te promoten. De vereniging wil samen met de gemeente Heuvelland nu ook inzetten op het zogenaamde oenotoerisme of het wijnbouwtoerisme. De Westhoek zal in 2019 dan ook veertig hectares wijngaard tellen, die zeker het bezoeken waard zijn. "De plaatselijke wijnbouwers vinden het belangrijk om de bezoekers kennis te laten maken met hun ambacht en hun producten", aldus voorzitter José Lemahieu. "We delen dan ook met plezier de passie voor wijn. Het wijnbouwtoerisme zit in de lift bij ons en we hopen om dit jaar 20.000 bezoekers over de vloer te krijgen. Er zijn twee soorten bezoekers: gewone toeristen die tijdens een bezoekje aan de toeristische dienst de tip krijgen om eens een wijndomein te bezoeken, en de toeristen die met opzet naar hier komen om de wijngaarden te verkennen."





Om het oenotoerisme een boost te geven worden op 19 en 20 mei de Heuvellandse Openwijngaardfeesten op poten gezet. Op vrijdag 19 mei is er een avondfestijn met een feestelijk buffet met daarbij de Heuvellandse wijnen. Daags daarop is er dan een een opendeur bij zeven plaatselijke wijnboeren. Wijndomein Entre-Deux-Monts zal in ieder geval met iets nieuw kunnen uitpakken. "We hebben een speciale ruimte gemaakt waar onze eiken houten vaten mooi naast elkaar liggen gestald", vertelt wijnbouwer Martin Bacquart. "Het gaat om Amerikaanse vaten die in Frankrijk werden gebruikt. Nu rijpt onze wijn daarin. Vroeger waren de vaten niet te bezichtigen, maar nu kan elke bezoeker er een blik op werpen."





Idyllisch

Een andere enthousiaste wijnbouwer is Herman Schotte, een gepensioneerde kinderarts, van wijndomein Vidaigne uit Westouter. Recent werd nog de toegangsweg naar zijn domein heraangelegd en kreeg hij ook een infobord aan zijn terrein. Domein Vidaigne is een van de meest idyllische wijndomeinen die je in ons land kan vinden. De wijnbouwers kijken trouwens verder dan de taalgrens en hebben deze week Waalse en Brusselse journalisten uitgenodigd. Zij kregen uitleg over de lokale wijnen. Info: www.vintageheuvelland.be of www.toerismeheuvelland.be