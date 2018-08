"We leggen onszelf geen druk op" Kurt Declerck - SK Nieuwkerke 14 augustus 2018

Hoe verloopt de voorbereiding bij SK Nieuwkerke dat vorig seizoen verrassend de eindronde bereikte en toen eigenlijk de seizoensrevelatie was. "Alles verloopt naar wens", aldus Kurt Declerck, die we afgelopen zondagvoormiddag contacteerden en in tegenstelling tot nogal wat spelers, wel bereikbaar was.





"Zaterdag stond dan ook een teambuildingdag geprogrammeerd. De spelers liggen wellicht nog in bed. Zij verteren die pintjes minder snel dan ervaren drinkers", grapjast de hulptrainer. "Het werd een geslaagde teambuildingdag in eigen streek. We organiseerden een fietstocht doorheen Heuvelland met tandems. Het werd een ludieke tocht. Eerder rustig. Veel minder rustig ging het er 's avonds tijdens de barbecue in onze kantine aan toe. Niet bepaald de beste voorbereiding om 's anderendaags een bekermatch in Rumbeke af te werken. Desalniettemin hielden we hen in bedwang (1-1). Onze resultaten tijdens de voorbereiding vallen goed mee. We wonnen voor de Iniruiumcup tegen Geluwe (0-3) en Lichtervelde (1-0), sloten ook ons oefenduel tegen Elverdinge zegevierend af en verloren een oefenmatch in Vlamertinge met nipte 2-1-cijfers. Echter, het is nog allemaal experimenteren. Met maar één doel, de eerste competitiematch tegen SV Wevelgem City, waar zowel hoofdtrainer Patrick Van Hoof als ikzelf een verleden hebben. Na mijn passage bij de U17 van Wevelgem werd ik hoofdtrainer bij FC Passendale. Of ik nog ambitie heb om ergens hoofdtrainer te worden? Dat is momenteel niet aan de orde. Ik wil nog jaren als T2 onder Patrick Van Hoof weken. De samenwerking verloopt prima. We kenden elkaar als Menenaars dan ook zeer goed. Niet alleen de samenwerking met Patrick is uitstekend, ook de relatie met het bestuur verloopt prima. Alles wordt hier tot in de puntjes geregeld door de bestuursmensen. Nieuwkerke is een echte familiale club. De ploeg die voor Anzegem eindigt wordt kampioen. Verder verwacht ik ook veel van Wevelgem. Wijzelf leggen ons geen druk op. Het biedt wel perspectieven dat onze kern is verbreed, echter geen garantie. Iedereen start opnieuw met nul punten." (BPW)