"Wat is een dief daar in godsnaam mee?" OP ÉLK GESTOLEN VOETBALSHIRT STAAT NAAM VAN SPELERTJE HANS VERBEKE

16 juli 2018

02u26 1 Heuvelland Voetbalclub SK Nieuwkerke heeft voor de vierde keer inbrekers over de vloer gekregen. Maar deze keer is de buit wel erg vreemd: ruim 100 uitrustingen van zeven jeugdploegen. "En op elk shirt staat de naam van een spelertje", zegt voorzitter Christophe Croquette. "Wat is een dief daar nu in godsnaam mee?"

De voorbereiding voor het nieuwe seizoen verliep vlekkeloos. Veel vroeger dan anders lagen in de kantine van SK Nieuwkerke nu al de uitrustingen klaar van de zeven jeugdploegen: trainingspakken, truitjes, een T-shirt om op te warmen, sokken, enzovoort. Maar vrijdagochtend bleek dat die outfits allemaal gestolen waren. Voorzitter Christophe Croquette (37) deed de onaangename ontdekking. "Toen ik vrijdagochtend rond 9 uur aankwam, zag ik dat het slot van de deur aan de achterzijde van de kantine geforceerd was. Binnen was het chaos. Eén blik leerde snel dat de nagelnieuwe uitrustingen van onze zeven jeugdploegen allemaal verdwenen waren. Het gaat om pakketten waarin niet alleen een trainingspak steekt, maar ook sokken, een T-shirt om te trainen én bovendien ook nog eens een gepersonaliseerd wedstrijdshirt. In de kantine lagen de huidige wedstrijdkleren van de eerste ploeg en de beloften overal verspreid. Die staken in soepele trolleyzakken die ook verdwenen waren: de daders gebruikten de zakken om de nieuwe uitrustingen mee te nemen", zucht Christophe. "De dieven namen ook enkele flessen sterke drank mee en chocolade en snoep. Waardevolle zaken zoals een computer, een tv en een bosmaaier bleven onaangeroerd. Nadien ontdekten we dat er nog een hoeveelheid kledij weg was: stukken die we over hadden van het vorige seizoen en die gesorteerd lagen met het oog op een soort soldenverkoop."





Oproep

Christophe, die het verlies schat op zowat 3.000 euro, is niet te spreken over de diefstal. "Gepersonaliseerde truitjes: wat kun je daar nu als buitenstaander mee beginnen?", vraagt hij zich af. "We hopen dat de daders berouw krijgen. Daarom hebben we via sociale media een oproep gelanceerd in drie talen. We vragen de daders om de kledij anoniem terug te bezorgen." Blijft de vraag of de club tijd heeft om te wachten op een teken van de daders. "Het nieuwe seizoen start inderdaad begin september, maar onze leveranciers hebben beloofd een extra inspanning te doen."





Het is al de vierde keer dat SK Nieuwkerke geconfronteerd wordt met een inbraak in de kantine. "Op alle deuren zijn nu extra sloten gemonteerd en we denken er ook aan om een alarminstallatie te plaatsen", zegt Christophe. De daders zijn voorlopig spoorloos. Mogelijk gaat het om de twee mannen die donderdagavond door een buurtbewoner werden opgemerkt toen ze naar een weide liepen die uitgeeft op de achterkant van het veld van SK Nieuwkerke.