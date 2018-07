"Wacht niet om tickets te bestellen" OPBOUW FESTIVAL DRANOUTER VAN START TIJDENS HITTEGOLF LAURIE BAILLIU

27 juli 2018

02u30 0 Heuvelland Het festivalterrein van Festival Dranouter wordt momenteel opgebouwd. Geen gemakkelijke opdracht tijdens deze hittegolf. "Toch lopen we voor op schema en ook de ticketverkoop loopt dankzij het mooie weer heel goed."

Op 3, 4 en 5 augustus staat Dranouter weer in het teken van Festival Dranouter.





"De ticketverkoop verloopt heel vlot en dat hebben we onder andere te danken aan het mooie weer", vertelt Bavo Vanden Broeck, organisator van vzw Festival Dranouter. "Ik ga ervan uit dat we de editie van 2017 zullen evenaren en dat zal goed zijn voor 45.000 bezoekers. De dagtickets voor zaterdag waren vorig jaar uitverkocht aan de deur en nu merken we wel dat deze kaarten vlotter de deur uitgaan. Mensen die van plan zijn om te komen, bestellen best hun tickets. Wachten tot het laatste moment is gevaarlijk."





De voorverkoop stopt op woensdag 1 augustus om 23u59. Vanaf dan worden de kassaprijzen gehanteerd. Wil je nog een Comfort Zone-arrangement boeken? Dan hou je er best rekening mee dat op vrijdag 27 juli om 12 uur 's middags de verkoop stopgezet wordt.





De opbouw van het festivalterrein ging maandag van start en dat ging gepaard met heel wat zweet. "Chapeau voor onze vrijwilligers, want het is heel erg warm. Ondanks het warme weer verloopt de opbouw heel vlot. We zitten zelfs een beetje voor op schema. De vrijwilligers beginnen 's morgens wat vroeger, nemen een pauze op het warmste moment van de dag en werken 's avonds een beetje langer. We hebben constant gekoeld water en zonnecrème klaarstaan. Er zijn ook petjes en hoedjes om hen te beschermen tegen de zon", zegt Bavo. "De hittegolf zal waarschijnlijk voorbij zijn tijdens het festivalweekend. Het voordeel aan ons festival is dat alles onder een tent gebeurt. Dat zorgt ervoor dat er veel schaduw is en dat er altijd kan geschuild worden. De waterbar van de Watergroep zal ook aanwezig zijn, dus mensen zullen constant water kunnen bijvullen."





Op de affiche staan optredens van o.a. Passenger, Selah Sue, Milow, 't Hof van Commerce... "Er werd wel een verandering doorgevoerd in de line-up. De mannen van Louvat BROS. spelen op zondag 5 augustus op De Voute van 16u30 tot 17u30, in plaats van MAZ. De band moest afhaken door ziekte bij hun zanger."





Ecodorp

Dit jaar pakt het festival uit met een Ecodorp. Alles kadert binnen het duurzaam project Water Vision @ festivals (WAVE). "De bedoeling van deze initiatieven is om water, energie en materialen te besparen en te recycleren."





Regenwater zal omgezet worden in drinkbaar water dankzij BOSAQ. Het mobiel rietveld van Ecoz zal ervoor zorgen dat het afwaswater kan gebruikt worden om de toiletten mee door te spoelen. UGent zal urine zuiveren. De urine wordt gerecupereerd tot meststoffen en wordt omgeleid tot drinkbaar water. In samenwerking met de biosector van VLAM komen enkele foodstands langs die enkel werken met biologische producten. Meer info via www.festivaldranouter.be.