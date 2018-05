"Veel meer dan jagen alleen" WILDBEHEEREENHEID 'IN FLANDERS FIELDS' VIERT 25-JARIG BESTAAN CHRISTOPHE MAERTENS

24 mei 2018

02u47 0 Heuvelland Wildbeheereenheid (WBE) 'In Flanders Fields' bestaat een kwarteeuw. De leden schoten in die 25 jaar niet alleen wild, ze zorgden ook voor natuurbehoud in de zuidelijke Westhoek. "We wonnen zelfs een milieuprijs, en dat voor een jachtvereniging."

"In 1991 kwam er een Vlaams jachtdecreet, wat het mogelijk maakte om jagers te verenigen in een lokale wildbeheereenheid", aldus stichtend voorzitter Patrick Geelhand de Merxem.





Er werd een gebied afgebakend met een totale oppervlakte van 20.000 hectare, tussen de Franse grens en de A19. Daarvan kan meer dan 18.000 hectare worden bejaagd. Momenteel zijn er 55 jachtrechthouders - dat is iemand die het recht heeft te jagen op een bepaald gebied - lid. "Er bleken al vlug een aantal voordelen verbonden aan het lidmaatschap. Wie aangesloten is, mag bijvoorbeeld langer op patrijzen jagen en mag op grof wild jagen", klinkt het. "Wel staan er enkele administratieve verplichtingen tegenover. Je moet wildtellingen uitvoeren en wat we schieten, moeten we registeren. Wel zijn onze leden van administratieve rompslomp bevrijd en zijn hun jachtrechten statutair beschermd. De vzw zorgde er voor dat er meer samenhorigheid is tussen de jagers, terwijl het vroeger concurrenten waren."





De WBE deed heel wat inspanningen voor natuurbehoud. "We haalden in 2006 zelfs de prestigieuze milieuprijs Inbev Latour voor ons patrijzenproject. Dat dier is immers heel gevoelig aan verstoringen van zijn biotoop."





De vzw maakte ook werk van het plaatsen van reewildspiegels. Die weerkaatsen het autolicht en schrikken de dieren af om de straat over te steken. "Die zijn een succes. Er staan er al op vijf plaatsen, maar er zouden er nog moeten bijkomen. Per jaar worden er in Heuvelland vijf tot tien reeën doodgereden. Vorige maandag stierf er nog één na een aanrijding met een bus."





Geelhand de Merxem weet dat hij met zijn WBE de evoluties in de jacht niet zal ombuigen. "In heel Europa heeft het klein wild het moeilijk, maar grof wild stelt het enorm veel beter dan 25 jaar geleden", weet de voorzitter.





"Wij kunnen daar met onze vzw niet veel aan doen, maar soms zien we wel snel resultaat van inspanningen op het terrein. Al blijven er moeilijkheden. Zo is er een tendens om natuurgebieden open te stellen voor het grote publiek, met verstoring van de fauna en flora tot gevolg. Af en toe komt er zelfs een jachtverbod. Maar positief is dat we kunnen vaststellen dat de natuur beter af is in de door jagers beheerde gebieden. Onze eerste kwart eeuw sluiten we dan ook af met een fijn feest."