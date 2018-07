'Urine' drinken op Dranouter Festival ECODORP OP FESTIVALTERREIN PAKT UIT MET LEUKE INNOVATIES CHRISTOPHE MAERTENS

04 juli 2018

02u43 0 Heuvelland Het festival Dranouter pakt uit met een Ecodorp dit jaar. Daarin wordt geëxperimenteerd met enkele leuke innovaties, zoals het omzetten van urine in drinkwater. Alles kadert binnen het duurzaam project Water Vision @ festivals (WAVE).

Het festival in Dranouter won in 2014 en 2017 al de GroeneVent Award van Ovam, maar wil het daarbij niet laten. "We werken al langer rond milieu, maar gaan nog een tandje bijsteken", aldus Jeroen Verdonck, medewerker van het festival. "Afgelopen jaar sloegen we daarom met verschillende partners de handen in elkaar. We willen dan ook op lange termijn inzetten en daarbij een evenwicht vinden tussen economische, sociale en ecologische aspecten." Ook daarom stapt Dranouter mee in het project WAVE. Dat is een concreet duurzaamheidsproject dat voor minder afval, minder transport en minder energieverbruik gaat. Tien festivals investeren voor de komende zomer samen 40.000 euro in WAVE. Meteen is dat de eerste keer in de geschiedenis dat Vlaamse festivals een collectieve financiële inspanning leveren.





Ecoman

Concrete acties in Dranouter zijn onder meer inzetten op groene stroom, sensibiliseren door de ecoman, een bekerinzamelpunt, eco-zones voor groen kamperen en het ponchoproject. "Bij dat laatste worden achtergelaten tenten gebruikt om poncho's te maken", aldus Jeroen. Een opvallend initiatief op gebied van waterzuivering is het Saturn-project. Daarbij wordt urine omgezet in drinkbaar water. "In urine zijn heel wat uitgescheiden farmaceutica en meststoffen te vinden", aldus onderzoekers Sebastiaan Derese en Giliam Agten van de Universiteit Gent. "Wij hebben de bedoeling om zoveel mogelijk water en meststof te herwinnen met zo weinig mogelijk grondstoffen. Nadat de meststoffen zijn gerecupereerd verwerken we de urine tot drinkwater. Wij willen dat nu uittesten hier op Dranouter Festival."





Een andere toepassing is het omzetten van regenwater naar drinkwater. Die toepassing werd uitgewerkt door het projectbureau Bosaq. Andere concrete voorbeelden van ecologische toepassingen die nieuw zijn dit jaar zijn ecologische animatie, inruilen van flesjes die worden gesmolten tot iets anders en het aanpassen van de toiletten. Het Dranouter Festival heeft met charter 2020 een langetermijnplan. "Daarbij zetten we vooral in op afval, mobiliteit, duurzame voeding, energie en water en veiligheid", klinkt het. Festival Dranouter loopt dit jaar van 3 tot 5 augustus, met onder meer Les Negresses Vertes, Frank Vander Linden, Willem Veramdere, Goran Bregovic en Richard Thompson. Meer info via www.festivaldranouter.be/