"Unieke Romeinse steenbouw ontdekt" MOOIE VONDSTEN BIJ AANLEG WEG CLAREBOUT POTATOES CHRISTOPHE MAERTENS LIEVEN SAMYN

31 augustus 2018

02u34 0 Heuvelland Bij de voorbereidende werken voor de nieuwe toegangsweg naar het bedrijf Clarebout Potatoes werden waardevolle archeologische vondsten gedaan. De onderzoekers troffen resten uit verschillende periodes aan. "De aard van en de hoeveelheid sporen zijn uitzonderlijk."

Na de zware brand in 2015 in het aardappelverwerkingsbedrijf Clarebout Potatoes stelde een werkgroep voor om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. De weg, die komt tussen de Seulestraat en het bedrijf, moet de verkeersdruk op het centrum wegnemen. Omdat het terrein in een archeologisch gevoelig gebied ligt, was de bouwheer verplicht een vooronderzoek te laten uitvoeren. Dat is ondertussen afgerond. De archeologen zijn opgetogen over wat ze in de bodem aantroffen.





"De aard en de hoeveelheid van de sporen zijn eerder uitzonderlijk", aldus archeoloog Erik Verbeke van het bedrijf Ruben Willaert. "Vooral een Romeinse steenbouw die werd gevonden is voor West-Vlaanderen uniek."





Tot nu gingen archeologen ervan uit dat zo'n steenbouw een onderdeel was van wat ze noemen een Romeinse Villa Rustica, een soort groot landgoed. Er zijn echter aanwijzingen dat zo'n villa op zijn eentje kon bestaan, met misschien enkel een paar kleine bijgebouwen. "We gaan wellicht nog niet meteen uitsluitsel krijgen over hoe het hier zit. De weg die we onderzoeken is tamelijk smal. Mochten er in de toekomst opgravingen op de nabijgelegen terreinen plaatsvinden, kunnen we alles aan elkaar koppelen."





Romeinse oven

Een mooie vondst op de site zijn de restanten van een Romeinse bakstenen oven, die zo'n 17 meter lang en 5,5 meter breed was. "Ook iets dat we niet alle dagen vinden", weet Erik Verbeke. De oudheidkundigen haalden tevens middeleeuwse resten boven.





Hoewel Nieuwkerke achter het front lag en er niet zoveel werd gevochten, zijn er bij de opgravingen tenslotte ook sporen uit WO I aangetroffen.





"Daaronder twee vermoedelijke schuilplaatsen en de stoffelijke resten van een gesneuvelde soldaat", klinkt het. "De soldaat werd gevonden in een snel gegraven schuttersput, waar hij wellicht sneuvelde door een schot in het hoofd. Op basis van een 'HLI' insigne op zijn kledij en de letters '..asgow', is het duidelijk dat het om een Glasgow Highlander gaat. Deze behoorden in de Eerste Wereldoorlog tot de Highland Light Infantry en stonden in april 1918 in voor de verdediging van Nieuwkerke tijdens het Duitse Lente-offensief. Hij stierf wellicht op 13 april." In de omgeving van de soldaat troffen de onderzoekers nog een aantal kleine voorwerpen aan, zoals al dan niet afgevuurde patronen, geldstukken en knopen.





Het vooronderzoek is nu volledig afgerond. "Er werd advies gegeven dat er een opgraving moet volgen", zegt Erik Verbeke. "Het is nu aan de bouwheer hoe het verder moet. Normaal zou de opgraving in het najaar gebeuren."