'Stars and Stripes' kleuren marktplein KEMMEL HULDIGT AMERIKANEN VOOR STEUN TIJDENS WO I CHRISTOPHE MAERTENS

10 augustus 2018

02u27 0 Heuvelland Kemmel organiseert op 25 augustus American Day, een volksfeest om de Amerikanen te bedanken voor hun hulp tijdens WO I. De gemeente Heuvelland koppelt daar ook een educatief luik aan. "We richten ons op Amerikanen die in België wonen, want die kennen de geschiedenis van hun landgenoten niet meer."

Op 6 april 1917 verklaarde de Verenigde Staten de oorlog aan Duitsland. Een jaar later landen troepen van de 27ste divisie in Frankrijk. Zowel de 27ste als de 30ste divisie leveren strijd in en rond Kemmel. Begin september trekken de Amerikanen naar Frankrijk. In totaal verloor de VS 406 soldaten, terwijl er 1.707 gewond raakten.





Educatief luik

De gemeente Heuvelland wil honderd jaar na de feiten dit stukje vergeten geschiedenis onder de aandacht brengen. Op 25 augustus vindt tussen 12 en 18 uur een volksfeest plaats in het centrum van Kemmel. Het marktpleintje - De Dries - wordt ook met de 'Stars and Stripes' aangekleed. Er staan een Amerikaanse barbecue, linedance, een softbalwedstrijd, volksspelen en een mechanische stier op het programma. "We breien er echter ook een educatief luik aan", zegt Stefaan Decrock van de dienst Toerisme. "Zo geven we historische duiding over waarom de Amerikanen bij ons terecht gekomen zijn."





Die dag kun je ook gratis de site Bayernwald, de commandobunker en de tentoonstelling The Final Offensive bezoeken.





Voedsel

De Amerikanen waren aanvankelijk nochtans neutraal in de oorlog, maar dat veranderde plots. Blijkbaar had Amerika ook economische motieven om zich in de oorlog te mengen. "De Amerikanen hadden leningen uitgeschreven aan de Britten en dachten dat geld kwijt te zullen spelen als die de oorlog zouden verliezen", weet Decrock. "We mogen echter niet vergeten dat de Verenigde Staten ook heel wat hulp hebben aangeboden."





Zo had de 'Commission for Relief of Belgium' tegen het einde van de oorlog 5,2 miljoen ton voeding gekocht en dat opgestuurd naar 9,5 miljoen slachtoffers van de oorlog. Amerika stuurde daarnaast ook heel wat voedselhulp naar kinderen in Rusland.





Amerikaanse taart

De gemeente Heuvelland riep voor de huldiging de hulp in van de Amerikaanse ambassade en The American Legion, een organisatie voor veteranen. "Er wonen twintigduizend Amerikanen in Brussel en we hopen dat we er heel wat mogen verwelkomen op American Day. Want ook die mensen zijn het verhaal van hun landgenoten vergeten", besluit Decrock.





De Amerikaanse gasten zullen meteen kunnen oordelen over de bakkunsten van de Kemmelnaars. De gemeente lanceert namelijk een oproep naar alle amateur-bakkers om een Amerikaanse taart te maken. Meer info op www.toerismeheuvelland.be en bij de dienst Cultuur op 057/450472.