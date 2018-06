"Rally zo spectaculair als in jaren 90" 25 juni 2018

Van vrijdag tot zaterdagnacht werd de Westhoek ingepalmd door het rallycircus, dat was neergestreken in de Kattenstad.





Terwijl de piloten onafgebroken het beste van zichzelf gaven in de strijd voor de titel, stelden tienduizenden supporters zich op langs de bochtige en smalle wegen. De vriendengroep van Giovanni Deweerdt (37) uit Watou koos een strategisch punt uit om te zien hoe de rallywagens met een rotvaart passeerden. "Ik kom voor de 'kick' van die voorbijrazende monsters. Spektakel verzekerd, want het aantal jumps dat de wagens maken langs dit traject, zijn bijna niet te tellen. De rally biedt dit jaar een pak meer spektakel. Sommige 'jumps' en 'drifts' herinneren me aan de jaren 90, toen ik als kind met open mond naar de voorbijvliegende Toyota Celica's en Ford Cosworths zat te staren, vanop de schouders van m'n vader. De wagens waren toen een stuk imposanter, in vergelijking met de kleine Citroëns en Skoda's van vandaag, maar die kleine wagentjes zijn best venijnig." Vrij van incidenten was deze editie helaas niet. Een piloot raakte zwaar verbrand door een voorval met een brandstoftank in Vlamertinge, tijdens de klassementsproef van Watou crashte de Fransman Benoit Boulanger, waarna hij in kritieke toestand werd weggevoerd, en de onfortuinlijke Abbring, Bouffier en De Mévius belandden naast de weg. Op zaterdagavond werd sympathieke Luikenaar Thierry Neuville tot rallykoning van de Westhoek gekroond. (DCH)