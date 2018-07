"Ophokplicht door mountainbikevirus" HORECA-UITBATERS NIET OPGEZET MET VERKEERSVERBOD TIJDENS BK LAURIE BAILLIU

23 juli 2018

02u27 0 Heuvelland Veel tevreden gezichten na het BK mountainbike op de Rodeberg in Westouter, maar minder bij sommige horeca-uitbaters. Vooral het verkeersverbod is een doorn in het oog. "Vijf dagen ophokplicht voor de bewoners van de Rodeberg wegens het mountainbikevirus", hekelt Rik Steppe van Het Narrenschip.

De keuze van de organisatie viel op de flanken van de Rodeberg, omdat daar alle mogelijkheden zijn om een attractief parcours uit te werken en de faciliteiten voor de renners aanwezig zijn. "Er kwamen veel toeschouwers opdagen en daar mogen we heel tevreden over zijn. De vorige edities die in Wallonië plaatsvonden, hadden immers dat effect niet", zegt Rik Debeaussaert, voorzitter van het organiserende Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits. "Zaterdag mochten we een 1.500-tal bezoekers verwelkomen en ook op zondag - waarbij de nieuwelingen, junioren, U17, U23 en de elite dames en heren hun BK reden - kwamen heel wat mensen supporteren."





De Vijfdaagse Mountainbike van de Rodeberg begon woensdag in Westouter en kende nochtans een moeilijke start. De 8 Uren Race van De Kosmos, waarbij mountainbikers zoveel mogelijk ronden reden in acht uur, lokte weinig deelnemers en toeschouwers. "Het onbekende moet nog groeien", stelt Rik Debeaussaert.





Ander cliënteel

"We zijn van plan om het in de toekomst zeker nog een kans te geven. Iedereen spreekt ook vol lof over het prachtige parcours dat op en rond de Rodeberg werd uitgetekend." De komende jaren wil de organisatie nog groter uitpakken. "We weten niet of de streek er klaar voor is, maar we werken toe naar een wereldkampioenschap op de Rodeberg", zegt Rik Debeaussaert. "In 2024 willen we graag het WK hier organiseren. Nu evalueren we eerst en mogelijk komt volgend jaar het BK terug."





Vooral positieve geluiden dus, al waren sommige horeca-uitbaters minder enthousiast. Sinds woensdag was bijna alle verkeer in de omgeving verboden omwille van het BK mountainbike. Rik Steppe van Het Narrenschip in Westouter is duidelijk. "Gesloten wegens een straatsgreep", staat te lezen op een bord voor zijn zaak. "Vijf dagen ophokplicht voor de bewoners van de Rodeberg wegens het mountainbikevirus dat werd binnengehaald door de gemeente Heuvelland. Het zal wel heel gevaarlijk zijn, want het heeft reeds de geest van het Agentschap Natuur en Bos (dat mee het evenement organiseerde, red.) aangetast." Pierre-Marie Castelein van hotel-restaurant Belvedere bekijkt het anders. "Dit evenement trekt volk naar de streek. Voor mijn restaurant is het wat nadelig, maar mijn café draait goed. Er is gewoon een ander cliënteel en het is voor mij geen slecht weekend gebleken. De buurt vijf dagen voor het verkeer afsluiten, is wel lang. Het had misschien anders gekund."