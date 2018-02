"Op de fiets voel ik mij tien jaar jonger" ANDRÉ, VADER VAN BURGEMEESTER LEWYLLIE, WORDT VANDAAG 96 JAAR CHRISTOPHE MAERTENS

27 februari 2018

02u35 0 Heuvelland André en zijn driewieler, ze zijn vaste kost in Wijtschate. De vader van Heuvellands burgemeester Marc Lewyllie is niet weg te denken uit het dorp. De man - hij wordt vandaag 96 (!) - stapt nog dagelijks op zijn driewieler om zijn 'kiekens' eten te geven. "Op die fiets voel ik mij direct tien jaar jonger", klinkt het bij de bijna eeuweling.

André Lewyllie wordt vandaag 96 jaar, maar dat is hem niet aan te zien. Dagelijks springt hij op zijn vertrouwde driewieler om zich van zijn flatje in residentie Ter Plaetse, waar hij samen met zijn vrouw woont, te verplaatsten naar zijn akkerland, wat verderop in het dorp. Daar zorgt hij voor zijn twee hanen en zijn zes kippen.





"Met een gewone fiets rijden kan ik niet meer", klinkt het. "Bij het op- en afstappen val ik immers altijd. Mijn benen zijn een beetje kort om onmiddellijk mijn voeten op de grond te plaatsen als ik stop met trappen. Die driewieler heeft ook nog andere voordelen. Om er naast te lopen is hij ideaal, het is een soort van looprek. Bovendien kan ik er gemakkelijk spullen mee vervoeren. Soms doe ik 25 liter water mee naar mijn land."





Het is nu niet dat de man dagelijks nog veel kilometers afhaspelt. Zijn stuk akker ligt een paar straten verwijderd van zijn flat en boodschappen doet hij ook in de buurt.





"Nog niet zo lang geleden reed ik nog met de wagen. Ik heb echter last van mijn ogen en de dokter zegt dat ik die moet laten opereren. Dat zie ik echter niet zitten, maar het gevolg is dat ik niet meer met de auto kan rijden."





Zelf aan zijn fiets werken is voor André geen probleem, want hij begon zijn carrière als fietshersteller. Op zijn land plant de man aardappelen, sperziebonen en prei. Om daarbij de grond te bewerken, gebruikt hij een door hemzelf aangepaste schop. "Met een ruk aan een touw doe ik de schop kantelen. Op die manier hoef ik mij niet meer te bukken, want dat lukt me niet meer. Ach, ik hoef dit allemaal niet meer te doen, maar ik doe het om buiten te komen."





Elektrozaak

André is afkomstig van Voormezele, maar verhuisde als kind naar Wijtschate. Hij liep school in Mesen. Later volgde hij avondschool in Armentiers in Frankrijk. André volgde er een opleiding tot elektricien. Hij begon zijn professionele carrière als fietshersteller, maar ontpopte zich al snel tot zelfstandig elektricien en begon een elektrozaak. Op 27 oktober 1948 trouwde hij met Maria Hessel. Het koppel kreeg drie kinderen. Naast zoon Marc zijn er twee dochters: Paula en Marleen. Ondertussen zijn er zeven kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Een tijdje geleden verhuisde het koppel van hun woning in de Staanijzerstraat naar een flatje in residentie Ter Plaetse, vlak bij hun voormalige winkel en huis. De mooiste momenten in het leven van André waren de geboortes van zijn kinderen en kleinkinderen. Een triest dieptepunt was er in 2003, toen een kleinzoon stierf na een ongeval.





Mooi leven

"Ach, ik kan alleen maar zeggen dat ik al een mooi leven achter de rug heb", klinkt het. "Wij hebben gouden tijden meegemaakt. Tot in de jaren zestig was het leven niet altijd even eenvoudig, maar daarna beterde het snel. Wel was ik beter wat vroeger op pensioen gegaan, ik legde mijn handelsregister pas neer toen ik bijna 95 jaar was. Aan hobby's begon ik pas op mijn 65ste, tot dan was het al werken wat de klok sloeg. Ik ging bij het koor Hoogland, waar ik nog steeds lid van ben. Als ze hier in Wijtschate zingen, doe ik mee. Gemakkelijk is dat niet altijd, want de repetities kan ik niet meer bijwonen."





Churchill

Vader André had nooit durven dromen dat zoon Marc (Gemeentebelangen) ooit burgemeester zou worden. "Bij ons thuis werd er niet aan politiek gedaan. Mijn grootvader is na WO I nog wel even dienstdoend burgemeester geweest, maar er woonden hier toen maar een tiental mensen. Wie een job had, moest zich van politiek niets aantrekken, was mijn mening. Ik ben natuurlijk wel trots dat mijn zoon burgervader is. Of hij na de verkiezingen zijn sjerp nog zal dragen? Zoals het er nu voorstaat, lijkt het wel zo, maar je weet nooit hé. Churchill won de oorlog en hij dacht dat hij zomaar zou herkozen worden, maar zes weken later lag hij eruit." André spreekt wel vaak met zijn zoon over wat er gebeurt in Heuvelland. "En ik zeg het ook als ik niet akkoord ga met een politieke beslissing. Dan krijgt hij de wind van voren", besluit André kordaat.