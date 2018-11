"Op anti-inbraakglas hadden ze niet gerekend" VOORHAMERS OF NIET, ETALAGERAAM JUWELIER HOUDT STAND HANS VERBEKE

13 november 2018

02u25 0 Heuvelland Met voorhamers hebben twee dieven zondagnacht het etalageraam van zijn juwelierswinkel proberen kapot te beuken, maar op één iets hadden de twee niet gerekend. "Ons anti-inbraakglas hield stand: de daders raakten niet binnen. Toen we licht maakten, gingen ze op de loop", zegt juwelier Dries Lepla (55).

Dries Lepla en zijn partner Evelyn Demey werden zondagnacht bruusk uit hun slaap gewekt in hun huis langs de Staanijzerstraat in het vredige Wijtschate. "Om 2.08 uur schrokken we wakker door hevig gebonk", vertelt de juwelier met meer dan dertig jaar ervaring. "De eerste momenten ben je slaapdronken en besef je maar half wat er gebeurt. Het hele huis daverde. Na enkele seconden realiseerden we ons dat er ongewenst bezoek was." Dries en zijn partner aarzelden niet. "We hebben het licht aangestoken aan de voorzijde van de woning en begonnen lawaai te maken. Toen we buiten keken, zagen we twee mannen weglopen. Even maar, want 's nachts brandt er geen straatverlichting in de gemeente. Binnen de kortste keren verdwenen ze in het donker van de nacht in de richting van de Houthemstraat. De politie was hier vrij snel ter plaatse en startte onmiddellijk een intensieve zoekactie. Maar de vogels waren al gaan vliegen. Wellicht hadden ze iets verderop een vluchtwagen klaarstaan."





Zelfs geen klein gaatje

De criminelen, die elk een trui met kap droegen, lieten op de stoep de voorhamers achter waarmee ze probeerden de etalageruit te kapot te slaan. "We investeerden destijds in inbraakwerend glas, niet alleen voor onze zaak maar ook voor onze eigen veiligheid", legt Dries uit. "Het glas heeft z'n waarde bewezen. Het is verbrijzeld, maar hield stand. Er is zelfs geen klein gaatje in, ondanks het aanhoudend gebeuk. Het was geen nutteloze investering." Lang geleden werd de juwelier al eens het slachtoffer van een poging tot inbraak. "Ook toen gebeurde dat 's nachts", legt hij uit. "Het cilinderslot werd uit de voordeur geboord. We joegen de daders op de vlucht net zoals we het nu hebben gedaan: gangsters houden kennelijk niet van licht en lawaai."





Het koppel heeft zondagnacht niet meer geslapen na de gebeurtenissen. "Zoiets maakt toch wel indruk op je", vindt Dries. "En dat in de nacht na Wapenstilstand. Ik weet wel, het heeft er uiteraard niks mee te maken, maar je denkt er wel even aan."





De politie heeft de achtergelaten voorhamers in beslag genomen en is onmiddellijk een onderzoek gestart. "Hopelijk levert dat wat op, voor de daders elders hun slag proberen te slaan", besluit Dries.