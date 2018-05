"Nieuwe parking alleen op vraag van Clarebout" 30 mei 2018

02u44 0 Heuvelland Oppositiepartij CD&V hekelt de aanleg van een parking met 79 plaatsen vlak bij aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. "De gemeente laat zich voor de kar spannen door het bedrijf", zegt Bernard Heens. "Omwonenden zijn net vragende partij voor die parking", pareert schepen Wieland De Meyer.

Na de grote brand van 7 september 2015 bij Clarebout Potatoes werd er voor Nieuwkerke een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. Het doel: minder vrachtwagens in de dorpskom. Er werd een werkgroep opgericht met daarin onder meer bewoners van het dorp. Dat resulteerde in onder meer een nieuwe ontsluitingsweg en een parking. "De gemeente keurde nu het tracé van de wegen goed voor de parking, het speelbos en de nieuwe ontsluitingsweg", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Hiermee nemen we opnieuw een stap om de plannen snel te realiseren. De werken gaan zeker nog deze zomer van start." Oppositieraadslid Bernard Heens (CD&V) stelde in de gemeenteraad dat de parking er net komt op vraag van de firma Clarebout. "Wij kunnen ons wel vinden in de uitbreiding van het speelbos en de aanleg van de boomgaard, maar niet in de aanleg van een parking van 79 plaatsen", aldus de CD&V-oppositie. "De parking die op de plannen wordt voorzien, wordt klaarblijkelijk aangelegd in het belang én op vraag van Clarebout. Voor het speelbos is niet zo'n grote parking nodig, hoogstens een tiental plaatsen. De gemeente laat zich voor de kar van de firma Clarebout spannen om grond te kopen en de vergunning aan te vragen voor een parking." De Meyer spreekt dat tegen. "Het plan werd opgemaakt in samenspraak met de inwoners. En in het openbaar onderzoek kwamen geen opmerkingen binnen." (CMW)