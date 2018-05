"Meer vossen en reeën, minder konijnen" 24 mei 2018

Onder meer door de klimaatsverandering is in de laatste 25 jaar het wildbestand veranderd in de Westhoek. Nieuwe soorten zijn: vos, ree, canadagans, grauwe gans, eekhoorn en steenmarter.





"Momenteel zien we het konijnenbestand verminderen, onder meer door de ziekte myxomatose", aldus voorzitter Geelhand de Merxem. "Er zijn veel meer vossen en enorm veel meer kraaien. Weet je dat er bij de recentste telling 281 reeën zijn geteld bij ons? Vorig jaar werden er 46 geschoten. In ons gebied zag ik in 2001 voor het eerst een ree. Hoewel sommige van onze leden ongeduldig waren, hebben een tijd gewacht om de jacht te openen. Op die manier konden ze zich vermenigvuldigen."





Wat de voorzitter wel niet graag zou zien opdagen, is het everzwijn.





"Het maakt heel veel stuk, het kan gemakkelijk een heel maisveld vernielen. Een everzwijn is bovendien moeilijk te bejagen." (CMW)