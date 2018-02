"Kijk, Amerika, zo ging oorlog er hier aan toe" SCHOLIEREN HOUDEN 'VIRTUELE UITWISSELING' MET LIVE VIDEO CHRISTOPHE MAERTENS

23 februari 2018

02u37 0 Heuvelland Kinderen van de vrije basisschool De Klijte hebben gisteren hun Amerikaanse leeftijdsgenootjes getoond hoe het er bij ons aan toeging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat gebeurde met een live videoverbinding.

Minder goed gekend, maar tijdens WO I streken er in de Westhoek - weliswaar heel kort - ook Amerikaanse troepen neer. Voor die Amerikaanse soldaten staat er langs de Kemmelstraat in Kemmel een monument.





Op 29 augustus dit jaar zal er daar een officiële herdenkingsplechtigheid plaatsvinden in het teken van 100 jaar einde van WO I. Gisteren vond er in de lagere school in De Klijte al een origineel initiatief plaats om de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen te gedenken. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar maakten virtueel contact met de Pershing Elementary School in Lincoln, Nebraska. John Pershing was de generaal die tijdens de oorlog het bevel voerde over de Amerikaanse troepen in ons land. "Het is de bedoeling dat de Amerikaanse kinderen ons iets bijbrengen, en dat wij op onze beurt hen iets leren", aldus gids Patrick Boone. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat het machtige Amerikaans leger, zoals we dat vandaag kennen, zijn eerste ervaringen opdeed in Heuvelland. Het is een beetje een vergeten verhaal, de meeste kinderen weten daar niets van."





Spelletjes

"Eind vorig schooljaar kregen wij de vraag vanuit de gemeente om iets te doen rond dat Amerikaanse verhaal", vervolgt directeur Toon Buyse. "Een virtuele uitwisseling leek ons wel een goed idee. Alles werd vanuit de Amerikaanse ambassade en vanuit de gemeente gestuurd en wij namen de didactische en praktische kant voor onze rekening."





Gisterennamiddag rond 15 uur - terwijl het in Nebraska 8 uur in de ochtend was - was het dan zover. Via een videoverbinding kwamen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar live in contact met leeftijdsgenoten uit Nebraska. Met de laptop en een beamer werd de Amerikaanse klas op een muur geprojecteerd, terwijl een kleine camera alles filmde.





"We toonden die jongeren hoe de mensen hier leefden tijdens de oorlog", zegt lerares Hilde Vandevelde.





"We speelden een paar spelletjes, beeldden een verhaal uit (over de kooi met echte beer die in de Belvédère-toren aan de Kemmelberg was, red.) en zongen een liedje." Daarnaast lieten ze de Amerikanen een paar dialectwoorden nazeggen. Ook de kinderen uit Nebraska zongen een liedje en deden enkele acts.





Begraafplaats

Emiel Rietmaeker (11) was in ieder geval enthousiast. "Deze voormiddag hebben we al eens geoefend. Ook leuk is dat we ons mogen verkleden. Bovendien interesseert het me echt wel wat er hier is gebeurd tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt Emiel.





"We doen meer dan alleen eventjes over en weer bellen met Amerika", pikt directeur Toon Buyse in. "We zijn met de gids al op fietstocht geweest om de sporen van de Amerikanen in Heuvelland te ontdekken. In april trekken we nog eens naar Waregem, waar er een Amerikaanse begraafplaats is. Op die manier kunnen we dat deel van de geschiedenis toch aan onze leerlingen bijbrengen."