"Inspraakmoment over herbestemming kerk volgt" 27 juni 2018

02u35 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de herbestemming van de kerk van Kemmel, waarin mogelijk het ontmoetingscentrum wordt ondergebracht. Op de voorbije gemeenteraad stelde oppositieraadslid Bernard Heens zich hier enkele vragen bij.

"Wat gaat het gemeentebestuur nu met die studie doen, die 19.360 euro kostte?", vroeg raadslid Heens.





"We hopen dat het niet dezelfde weg opgaat als met de studie over de herbestemming van de kerk van Wijtschate, die 30.000 euro heeft gekost en waarmee achteraf niets gebeurde." Schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) antwoordde dat de studie er kwam om na te gaan of de kerk activiteiten van het ontmoetingscentrum De Gaper in Kemmel kan overnemen, nu het OC in een slechte staat verkeert. "De Vlaamse overheid neemt overigens de helft van de kosten voor de studie op zich", voegde hij daar nog aan toe.





Geen advies gevraagd

Bernard Heens vindt het ook spijtig dat er geen inspraak was. "Waarom is er voor de opmaak van deze studie geen advies gevraagd, noch aan de cultuurraad, noch aan de kerkfabriek?", wilde hij weten. Waarop schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) benadrukte dat het om een haalbaarheidsstudie gaat, en niet om een ontwerpstudie. Er ligt met andere woorden nog niks vast. "Er wordt inderdaad onderzocht of het haalbaar is het ontmoetingscentrum van Kemmel onder te brengen in de kerk. Met de studie gaan we nu naar de kerkfabriek.





En er volgt nog een inspraakmoment. Daarna pas wordt werk gemaakt van een ontwerpstudie. De scenario's van de haalbaarheidsstudie kunnen als inspiratie dienen." (CMW)