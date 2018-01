"Ik functioneer beter in een groep" PASTOOR IGOR DE BLIQUY KIEST VOOR MINDERBROEDERS-KAPUCIJNEN CHRISTOPHE MAERTENS

31 januari 2018

02u56 0 Heuvelland De Heuvellandse pastoor Igor De Bliquy (36) verlaat de parochie Heuvelland en kiest voor een proefjaar bij minderbroeders-kapucijnen in Antwerpen. "Ik zal het zeker missen, maar ik zal blij zijn om eens in een gemeenschap te kunnen leven en werken", klinkt het bij de priester.

Een tijdje geleden vroeg de priester Igor De Bliquy een proefjaar bij de kapucijnen aan om eventueel pater te worden. Dat is de reden voor zijn vertrek. "Het is dus geen gedwongen ontslag of zo. Als ik bij de minnebroeders ga, moet ik wel stoppen als priester bij een parochie. Dan ben ik dus niet meer in dienst bij de bisschop, maar wel bij de kapucijnen. Ik blijf wel priester."





Een van de motivaties van de overstap is dat Igor binnen het klooster in een gemeenschap kan wonen. "Ik verander van werkomgeving, maar vooral van leefomgeving. Het leven als priester is goed, maar ik denk dat ik beter ga functioneren in een gemeenschap."





Vervanger

Priester Igor weet wel zeker dat hij zijn parochie zal missen. "Iets nieuws beginnen is altijd een beetje afscheid nemen. Ik was hier ook verantwoordelijk voor de jongerenwerking. Het was altijd fijn om met jongeren te werken. Als ik na een jaar zie dat het echt niet voor mij is, dan kan ik nog terug naar een parochie. Het zal echter niet naar Heuvelland zijn. Er zal hier immers een vervanger zijn en die doet dat niet als interim."





Kritiek

"De grootste ervaring hier in Heuvelland, was meewerken aan de omvorming van tien aparte parochies naar één geheel. Dat is niet evident en brengt nog altijd wat spanningen met zich mee." In april 2015 uitte de priester felle kritiek. Hij hekelde de houding van de Kerk ten opzichte van seksueel misbruik. "Ondertussen is er wel wat veranderd, heb ik de indruk. De Kerk blijft eraan werken." Tenslotte was de pastoor actief op sociale media. Hij plaatste ooit een leuk filmpje op YouTube om misdienaars te ronselen. "Het is niet zo dat ik in het klooster niet op de sociale media mogen, jullie zullen dus zeker nog van mij horen."





Igor de Bliquy werd tot priester gewijd op 27 augustus 2011 in Ieper. Hij werd benoemd tot meewerkend priester IJD bisdom Brugge (jongerenpastoraal) op 29 augustus 2011 en tot verantwoordelijke Jongerenwerking Heuvelland op 24 september 2013. Sinds 1 januari 2015 is hij pastoor van de parochiefederatie Heuvelland (De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Mesen, Nieuwkerke, Reningelst, Westouter, Wulvergem en Wijtschate) en dat nog tot 1 september.





Zware taak

"Dat Igor ons verlaat, is natuurlijk wel een verlies", zegt diaken Dirk Verschoore uit Mesen. "Wij werkten heel goed samen en ontfermden ons samen met diaken Luc Vandevyvere over de tien parochies. Als priester kwam Igor overal in de parochies voor de eucharistievieringen. Ook zaten we in de groep die de omvorming van tien parochies naar een parochie voor zijn rekening nam." De diaken vindt de beslissing van de priester jammer, maar heeft er wel begrip voor. "Hij had hier immers een zware taak. De parochianen verwachten nog altijd dat een pastoor aan huis gaat en langsgaat zodra men belt."





Alleen zijn

Ook parochieassistente Kristien Van Weehaege vindt het spijtig dat de priester vertrekt. "Ik kon heel goed met hem samenwerken, maar ik snap zijn beslissing wel", klinkt het. "'s Avonds alleen zijn, eiste wellicht zijn tol. Wij kunnen nog eens onze gal spuwen tegen onze partner, maar Igor kan dat niet. Ik hoop dan ook dat hij gelukkig wordt in de kloostergemeenschap." Het is nog niet duidelijk wie de priester zal vervangen.