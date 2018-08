"Hoe onze drank koel blijft? Droogijs" FESTIVALGANGERS WAPENEN ZICH TEGEN BROEIENDE ZON CHRISTOPHE MAERTENS

03 augustus 2018

02u44 0 Heuvelland Heet. Zo voelde het gisteren al meteen aan bij de opening van de camping op Festival Dranouter. Veel bezoekers hebben zich dan ook voorbereid op de hoge temperaturen. "Zonder schaduw of veel drinken hou je het hier geen vier dagen vol."

In tegenstelling tot andere jaren schoot het Festival Dranouter een dag eerder uit de startblokken met Grondtonen (zie hieronder, nvdr.). Ook gisteren opende de campingzone de deuren. Aan de ingang was het rond twee uur al meteen een drukte van jewelste. We vonden er Alouette Hellebuyck (18) uit Woesten en Dinah Nkurunziza (17) uit Wulvergem die aan het wachten waren op enkele vrienden. "Ik ben al naar Werchter geweest", zegt Alouette. "Dranouter is toch een stuk kleiner, maar ook gezelliger. Beide festivals zijn eigenlijk niet te vergelijken."





Drinken

De festivalgangers zijn een tikje bezorgd over de warme. "We hebben speciaal een grote partytent gekocht om wat uit de zon te kunnen zitten. We blijven tot maandag. Je moet dus voldoende drinken - bier, maar ook water - en schaduw opzoeken, want anders hou je het niet vol. Maar het komt goed, geloof mij."





Op de camping had een groepje vrienden op datzelfde moment al haar tenten opgesteld. "We houden op voorhand een vergadering om af te spreken", weten Machteld Rondelé (22) uit Diksmuide en Ilse Degry (27) uit Poelkapelle. "We kijken of we zaken anders kunnen aanpakken. Zo hebben we nu een lege koelkast bij. Stroom op de camping hebben hier niet, maar met de isolatie kunnen we het toch een beetje koel houden." De vrienden komen vooral voor de sfeer van het festival. "Je hoeft zelfs niet naar het terrein te gaan, ook hier op de camping is er altijd heel wat ambiance. Maar het is toch de bedoeling dat we iets van muziek meepikken."





De KLJ van Vleteren is voor het vijfde jaar op rij paraat met een aantal leden. Ook zij hebben zich op de warmte voorbereid. Zo vulden ze een lege koelkast met blokken droogijs.





"We hopen dat het drie dagen koel blijft", klinkt het bij de jongeren. "Je mag dat spul niet aanraken met je vingers, anders bevriezen ze. We hebben er karton opgelegd en daarop onze bierflesjes. Maar we hebben ook water bij hoor."





De KLJ-leden zeggen dar de regels op de camping elk jaar strenger worden. "Dat is niet tof. Maar voor de rest zien we het zeker zitten."





Waterbar

De organisatoren helpen de festivalgangers om uitdroging te vermijden. "Er is gratis water te verkrijgen aan de Waterbar, aan de ingang van De Voute", vertellen ze. Morgen vrijdag gaat het festival echt van start. Onder meer Angèle, Intergalactic Lovers, Geppetto & The Whales en Brihang staan op het podium. Meer info via www.festivaldranouter.be