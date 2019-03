‘Heuvelland om van te snoepen’, tentoonstelling over de Zoetemarkt Christophe Maertens

21 maart 2019

12u19 0 Heuvelland In de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel loopt vanaf 30 maart tot 3 november de tentoonstelling ‘Heuvelland om van te snoepen’.

De tentoonstelling telt het verhaal van 40 jaar Zoetemarkt. Die is verbonden aan de Dries, het eeuwenoude centrum van Kemmel. “De tradities van taarten bakken of snoepgoed bedelen, vertellen ons over de eeuwenoude cycli van seizoenen, over het leven en de feesten die ermee samenhangen”, aldus Toerisme Heuvelland. “Ook bepaalde evenementen laten een snoepspoor na, denk maar aan de Borelle met zijn ‘patacons’. Uiteindelijk zien we een evolutie in het omgaan met zoetigheid, van basisvoedsel tot gedemocratiseerd luxeproduct.” Naast de tentoonstelling is er woensdag 8 mei om 14 uur een workshop ‘Perentaart’ met bakker Philippe Soens. Diezelfde dag is er de lezing ‘Hemels is zoet. Dessert in Vlaanderen 1880-1960’ door Greet Draye.