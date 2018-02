'Het geheugen van het dorp' is niet meer MONIQUE DEKEERLE OP 91-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN CHRISTOPHE MAERTENS

16 februari 2018

02u36 0 Heuvelland Een Noord-Franse krant beschreef haar eens als 'la mémoire du village'. En dat was Monique Dekeerle. Ze wist álles over de regio en over de geschiedenis van de streek. Ze stond ook 46 jaar aan het roer van De Hollemeersch in Dranouter. Monique is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis.

Monique, geboren op 28 mei 1926 in Ieper, stampte samen met haar man Franz Van den Weghe hotel-restaurant De Hollemeersch in Dranouter uit de grond. "Mijn grootvader had hier vroeger een kippenkwekerij, daarna stond het pand twee jaar leeg", verduidelijkt Laurens (53), de zoon van Monique. "In 1960 zijn mijn vader en moeder hier begonnen. Ze hebben de eerste steen gelegd." Vader Franz Van den Weghe stierf 17 jaar geleden. Hij was 65. Twaalf jaar geleden namen Laurens en zijn vrouw Sophie de zaak over.





Betrokken

"Onze moeder was een open mens", aldus Laurens. "Ze stond voor iedereen klaar en was nog altijd heel betrokken. Heel wat mensen kwamen naar hier om haar verhalen te horen over de geschiedenis van de regio. Ze wist veel van de oorlog en veel mensen hingen aan haar lippen. Ze sprak Frans en Engels en ze kon haar plan trekken in het Duits." De Noord-Franse krant 'La Voix du Nord' omschreef haar eens 'la mémoire du village'.





Actief op Facebook

"Moeder was ook een levensgenieter met het hart op de juiste plaats", zegt dochter Tine. "Ze was trots op haar ouders en voorouders die hun leven en inzet gaven voor de vrijheid van hun landen en hun nakomelingen. Maar ook de toekomst liet haar niet onberoerd. Ze werkte met een tablet en was actief op Facebook." Monique had als lijfspreuk: 'Il fut un temps', als er iets gebeurt, laat het achter je en kijk vooruit, het leven gaat verder.





Monique belandde in het ziekenhuis na problemen met haar nieren. Normaal mocht ze afgelopen dinsdag naar huis, maar de dag daarvoor kwam ze ten val. Ze brak haar heup en moest geopereerd worden. Woensdag kwam het nieuws dat Monique even na 20 uur het leven had gelaten.





Dagelijks een pintje

"Twee maanden geleden bleek er nog geen vuiltje aan de lucht. Ze reed zelfs nog met de wagen. Ze ging nog naar de bibliotheek en zo. Dagelijks rond 16 uur dronk ze dan een pintje, dat was echt haar leven", klinkt het bij Laurens. "Op het laatste kon ze echter de trap niet meer op omdat ze zo was verzwakt aan haar hart en haar nieren."





Oprichter VVV

Monique was haar hele leven heel actief in de gemeente. Zo heeft ze de toeristische vereniging VVV mee helpen opstarten, ze was er ook heel lang voorzitster. Monique stond ook aan de wieg van de Kemmelse Zoetemarkt. Ze was erbij vanaf de eerste editie tot nu. Daarnaast was ze betrokken bij Horeca Ieper. Wie haar goed kende, was Christaine Victoor, jarenlang voorzitster van de Heuvellandse cultuurraad en uitbater van de krantenwinkel in het centrum van Kemmel. "Ze was echt een moeder voor mij", zegt Christiane. "Toen ik het nieuws hoorde, was het toch even schrikken. Ze was natuurlijk al wat ouder, maar ze was altijd zo positief ingesteld."





Zeven kinderen

Professioneel gaf Monique 40 jaar lang de vakken geschiedenis en Frans in Ieper. Monique was de moeder van zeven kinderen: Mileen, Jan, Karl, Laurens, Tine, Kaat en aan Anneke, die gestorven is. Daarnaast was ze grootmoeder van twaalf kleinkinderen en zijn er vijf achterkleinkinderen. De uitvaart vindt zaterdag 24 februari om 10.30 uur plaats in Sint-Jan-De-Doperkerk in Dranouter.