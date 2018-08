"Glaasje gezuiverde urine? Best lekker!" UGENT DEMONSTREERT INSTALLATIE OP FESTIVAL DRANOUTER CHRISTOPHE MAERTENS

04 augustus 2018

02u35 0 Heuvelland Er was gisteren heel wat sfeer op de openingsavond van het festival Dranouter. Het gratis water vloeide rijkelijk. Voor de durvers was er ook gezuiverd water, afkomstig van...urine. "Best lekker, maar wel een beetje warm", vond een festivalganger.

Het Festival Dranouter schoot gisteren pas echt op gang. Op de affiche stonden onder meer Angèle en Intergalactic Lovers. Een overrompeling was het niet, maar daar zat de hitte misschien voor iets tussen. Gelukkig kon er gratis water worden verkregen aan de Waterbar aan de ingang van festivalterrein De Voute.





"We zijn om 16 uur opengegaan en het was onmiddellijk heel druk", aldus de uitbaters. "Ik vrees dat we het hele weekend wel érg hard zullen mogen werken." Nele Duplacie (38) en Bart Saintgermain (37) uit Boutersem, maar afkomstig uit de regio, zijn blij met het gratis water.





"We verblijven op de camping met onze drie kinderen. Ook vroeger zijn we hier nog geweest, maar het is de eerste keer met onze kroost. We zijn naar hier gekomen omdat we hoorden dat het een gezinsvriendelijk festival is. Het gratis water is inderdaad welkom, vooral met deze hoge temperaturen." Thibault Doise uit Ieper en enkele vrienden vinden het dan weer jammer dat er op de camping geen gratis drinkwater wordt aangeboden. "Dranouter is een heel tof festival, maar op de camping is er gewoon te weinig drinkwater voorzien. Dat is jammer, vooral met zo'n warm weer."





Water zuiveren

Het festival zet echter meer dan ooit in op duurzaamheid.





Aan de Palace-tent konden de bezoekers water drinken dat werd gezuiverd door een installatie van de Gentse universiteit. Al heeft wellicht niet iedereen dat geprobeerd. Het gezuiverde water was namelijk urine. "Uit 1 liter urine halen we een halve liter drinkwater", aldus onderzoeker Giliam Agten van UGent. "We voegen er zelfs nog bestandsdelen aan toe, want het water dat wij maken is te zuiver." Enkele jongeren namen de proef op de som en laafden hun dorst aan het kraantje van UGent. "Lekker, maar wel een beetje warm. Misschien moet het gezuiverde urinewater in de toekomst gekoeld worden, dan zou het pas ideaal zijn." Niet elke bezoeker was echter op zoek naar fris water. In de tent van Sint-Bernardus, het gerstenat uit Watou, werd vooral bier gedronken. "We kunnen toch niet heel het weekend water drinken", aldus Tille Hornaert (41) uit Poperinge. "Ik kom drie dagen naar hier en we willen genieten. Een fris pintje mag dus wel." Vandaag staan onder meer Selah Sue en Absynthe Minded op het podium. Meer info via www.festivaldranouter.be