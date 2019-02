[F] Experience Museum krijgt renovatiebeurt Christophe Maertens

25 februari 2019

20u20 0 Heuvelland Wie tussen maandag 22 april tot en met vrijdag 25 oktober 2019 het [F] Experience Museum in Dranouter bezoekt, die krijgt 50 procent korting op de inkomprijs. Daarna sluit het huidige museum de deuren voor verbouwingswerken. “Het verhaal van het huidige museum is uitverteld, het is tijd voor iets nieuws”, klinkt het bij Dranoeter vzw, die het museum uitbaat.

Het [F] Experience Museum huist in het gebouw van vzw Muziekcentrum Dranouter en Dranoeter vzw, in de Dikkebusstraat in Dranouter. Het museum slaagt er sinds haar oprichting in om geïnteresseerden van over het hele land aan te trekken tot een bezoek. “In het huidige museum kom je via een multimediaal belevingsparcours alles te weten over folk en volksmuziek”, aldus de vzw. “De geschiedenis, de instrumenten, de liederen en de liedboeken, de dansen, de muzikanten en de festivals. Het is een interactief gebeuren, want je kan zelf de geschiedenis actief ontdekken via filmpjes, geluidsfragmenten en een dansvloer. Kinderen kunnen experimenteren met de karaokebox, de accordeonstoelen en het muziektapijt. Met al deze activiteiten erbij doe je anderhalf à twee uur over het parcours.”

Het [F] Experience Museum heeft 15 jaar dienst gedaan. “Het verhaal raakt uitverteld”, zegt de verantwoordelijken. “Het is tijd voor een andere insteek. Daarom zal het [F] Experience Museum tijdelijk sluiten voor renovatiewerken. We kunnen nog niet veel kwijt over de periode na de verbouwingen. Wel staat het vast dat er in het gebouw een nieuw concept komt dat ook rond het thema muziek zal draaien.”

Wie het museum nog wil bezoeken, heeft nog even tijd. Van maandag 22 april 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 geeft het [F] Experience Museum een korting van 50 procent op de toegangsprijs. Daarbij betaalt een volwassene nog 3 euro. Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 bezoeken kunnen dat doen voor 2 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen gratis toegang.

Mensen die in deze periode een groepsactiviteit boeken uit het eigen aanbod van Dranouter Experience, krijgen het museumbezoek er gratis bovenop. Dranouter Experience biedt een waaier van groepsactiviteiten aan, zoals een smultocht, een initiatie volksdans, een namiddag volksspelen, en een match boerengolf. Het volledige aanbod en alle tarieven zijn te vinden op de website van [F] Experience Museum: http://experience.festivaldranouter.be.