"Even wat wijn maken, ver weg van de cijfers" WAALSE BIOSCOOPBAAS KOOPT DOMEIN IN HEUVELLAND CHRISTOPHE MAERTENS

12 mei 2018

02u43 0 Heuvelland De wijnbouw boomt in Heuvelland. Jan Staelens, momenteel bioscoopbaas in Wallonië, springt mee op de kar. "Wijn maken is een ideale manier om stoom af te blazen na een dag tussen de cijfers."

Jan Staelens (54), die woont in Dadizele, plantte een hectare wijnranken aan in Nieuwkerke. De man is gekend in bioscoop- en mediamiddens. Zo was hij 17 jaar lang CFO bij de bioscoopgroep Kinepolis, om daarna aan de slag te gaan als financieel directeur bij Roularta. In 2015 verliet hij het mediabedrijf om in Wallonië twee bioscopen over te nemen. Ondertussen staat hij aan het hoofd van drie Waalse cinema's. "Maar ik wou ook eens iets doen met mijn handen en daarom besloot ik om wijn te gaan verbouwen. Het is een ideale manier om te ontspannen na een dag tussen de cijfers", aldus Jan. "Ik ben al altijd in geïnteresseerd geweest in wijn, maar had nooit de tijd om me er verder in te verdiepen. De laatste jaren ben ik in Kemmel een vakantiewoning aan het verbouwen en zo kwam ik in contact met de Heuvellandse wijnbouwers." De passie voor wijn werd zo weer aangewakkerd. Staelens kreeg de tip bij Syntra in Ieper om een opleiding te volgen tot wijnbouwer/wijnmaker. "Een cursus van twee jaar, maar hij was heel interessant. Zonder opleiding zou ik er niet aan begonnen zijn. Je hebt mensen die dat wel doen, maar aan te raden is het niet."





Bourgogne

Jan Staelens wou eigenlijk al vorig jaar zijn druivenranken planten, maar de zoektocht naar een stuk land verliep moeizaam. "Tot ik op een oude hoeve met daarbij wat grond botste op de heling van Nieuwkerke", klinkt het. "Het is een prachtig plekje, met langs de ene kant zicht op Frankrijk en langs de andere zijde de heuvels van het Heuvelland. Ik noemde mijn wijndomein naar de oude naam van de hoeve: 'Cense de l'Alouette'." De vijftiger zegt vooral van wijn uit de Bourgogne te houden. "Qua smaak hoop ik om deze wijnen te evenaren. Maar ik wil ook wel rode wijn maken. Daarvoor heb ik bijvoorbeeld pinot noir-druiven staan." Haast heeft Jan niet. "Om na drie jaar al opbrengst te hebben kan je de druivenstokken forceren. Dat wil zeggen dat je ze op een bepaalde manier snoeit, zodat ze vlugger vruchten dragen. Ik ga dat niet doen. Hetzelfde met wijn maken. Je kan met je druiven direct een schuimwijn maken. Het kan echter veel complexer, door verschillende jaargangen met verschillende druiven samen te brengen. Je hebt dan natuurlijk meer vaten nodig. Tot nu wordt dit niet toegepast in Heuvelland. Alles wat hier wordt geproduceerd, wordt verkocht. Zo groot is de vraag. Het ziet er echter goed uit. De klimaatverandering zorgt voor ideaal druivenweer in onze regio." In april plantte landbouwer Laurens Dauchy (21) ook al een wijngaard aan, in de Rozenhillestraat in De Klijte. Hij is daarmee de jongste telg van de Heuvellandse wijnfamilie.