"Erg onder de indruk" ITALIAANSE FRANCESCO MOSER OP BEZOEK BIJ HEUVELLANDSE COLLEGA-WIJNBOUWER CHRISTOPHE MAERTENS

10 november 2018

02u22 1 Heuvelland Het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter kreeg gisteren het bezoek van Francesco Moser (67). De wielerlegende is zelf wijnbouwer. Hij proefde twee paradepaardjes van de wijnbouwer en was erg onder de indruk.

Op de voorstelling van Gent-Wevelgem werd de Italiaanse wielrenner Francesco Moser uitgenodigd naar het wijndomein Entre-Deux-Monts van Martin Bacquart. Dat Moser een wijnman is, bleek al meteen toen hij uit de wagen stapte bij aankomst op het domein.





Zijn eerste vraag? "Wanneer beginnen jullie hier aan de druivenpluk?" Martin vertelde dat de druiven dit jaar begin september werden geplukt, wat uitzonderlijk vroeg was door het zonnige weer. Moser liet weten dat de pluk in Italië, op zijn domein van 15 hectare, eind augustus al was gestart. Het ijs was meteen gebroken. "Ik ben onder de indruk van hoe professioneel hier wordt gewerkt", zei Moser. Martin genoot van het gesprek met de sportman en collega-wijnbouwer. "Francesco was erg geïnteresseerd en stelde veel vragen." Sport kwam tijdens de rondleiding amper aan bod. De wielrenner proefde Bacquaert brut 2015, een schuimwijn met 12 procent alcohol met aroma's van abrikoos, vlierbloesem en citrus. Wijnbouwer Martin liet hem ook de Pinot 2017 beoordelen, een witte wijn met aroma's van honing en pitfruit. Het gaat om paradepaardjes van wijndomein Entre-Deux-Monts. Beide wijnen werden afgelopen jaar met goud bekroond tot de beste Belgische wijnen. Bij Moser vielen ze duidelijk ook in de smaak





Trentino

Het is geen toeval dat Fransceso vertrouwd is met de wijnbereiding. Na zijn profcarrière nam hij in Trentino (een noordelijk gelegen provincie in Italië) de wijngaard van zijn vader over. De familie Moser is al generaties actief in de wijnbouw. De wijngaard ligt in een bergachtige streek. Als afscheid kregen beide renners nog een fles van het huis, waarop ze afscheid namen van Entre-Deux-Monts. Moser behaalde in zijn loopbaan niet minder dan 273 wegzeges. Daarmee is hij de wielrenner met het derde hoogste aantal overwinningen ooit.