‘Eigen Kweek’-arrangement blijft scoren Christophe Maertens

21 maart 2019

17u49 0 Heuvelland De reserveringen voor het Heuvellandse arrangement rond de tv-serie ‘Eigen Kweek’ blijven binnenlopen op de toeristische dienst van de gemeente.

“Omwille van de drukte rond ‘Eigen kweek’ vragen we u even geduld te hebben. We behandelen uw mail zo spoedig mogelijk.” Wie momenteel een mailtje stuur naar de dienst Toerisme in Heuvelland, krijgt bovenstaande zin als antwoord. “Het is overweldigend hoeveel aanvragen we binnenkrijgen voor het arrangement”, zegt gids Johan Dierynck.

Bij het arrangement ‘In de voetsporen van de familie Welvaert’ loodst de gids groepen langs plaatsen uit de serie. De tour begint met een ‘shit of mouse taart’ met koffie om te vervolgen met een rondrit langs locaties uit Eigen Kweek. Na de derde reeks en laatste reeks werden er enkele locaties aan het arrangement toegevoegd. Het gaat onder andere om gemeentehuis De Warande in Kemmel en de pastorij in Wijtschate. De binnenkant daarvan deed dienst als massagesalon in de reeks. In het weekend van 21 april, tijdens de streekproductenmarkt, de gemeente de deuren van het ‘massagesalon’ opzetten. “Er hangen nog een paar mooie posters uit de reeks”, zegt Johan. Meer info op www.toerismeheuvelland.be.