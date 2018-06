"Drie presidenten te gast in mijn eethuis" JEAN-LUC FELIX KEERT NA 26 JAAR BRAZILIË TERUG NAAR HEIMAT CHRISTOPHE MAERTENS

21 juni 2018

02u29 0 Heuvelland Na 26 jaar in Brazilië vertoeven Jean-Luc Felix (56) en zijn echtgenote Alcinea (50) opnieuw in Kemmel. De horeca-uitbater schiet er zijn broer Philippe, uitbater van restaurant Casino, te hulp. Jean-Luc brengt wel wat ervaring mee. "Niet iedereen heeft in zijn eethuis de Braziliaanse en Venezolaanse president te gast gehad."

Jean-Luc Felix uit Kemmel heeft 26 jaar in het Zuid-Amerikaanse land gewoond. "Maar ik heb mijn Braziliaanse vrouw Alcinea De Arrurda leren kennen in België. Ze was naar hier gekomen om een huwelijk bij te wonen van een nicht."





Aanvankelijk wou Alcinea snel terug naar haar thuisland, maar ze bleef 'plakken' bij Jean-Luc. "Ik ben dan een paar keer op bezoek geweest in Brazilië", zegt Felix. "Na een jaar besloot ik alles te verkopen en naar daar te verhuizen. Mijn vrouw verklaarde mij gek, maar we zijn toch vertrokken. Wat mij vooral aansprak, was de mentaliteit van de Brazilianen. Hier hebben we alles en zijn we nooit tevreden. Ginder moeten de mensen het met veel minder rooien, maar genieten ze meer van het leven."





Tijdens zijn eerste jaren in Zuid-Amerika trok Jean-Luc vaak het Amazonewoud in. Daar kwam hij in contact met inheemse indianen, waar hij allerlei avonturen mee beleefde. Hij kreeg zelfs de dochter van een stamhoofd aangeboden als bruid. "Het was eigenlijk mijn eigen schuld, want ik had eens een grapje gemaakt over trouwen. Die mensen snappen onze vorm van humor niet, met alle gevolgen van dien. Ik heb er mij dan wel moeten uitpraten", glimlacht hij.





Hugo Chavez

Jean-Luc en Alcinea kochten een huis in Pacaraima, een plaatsje in het noorden van het Brazilië op de grens met Venezuela. Ze kregen samen drie dochters en een zoon, Jean-Luc had al een zoon uit een eerdere relatie. "Op een bepaald moment leerde ik een Fransman kennen en begon ik in zijn restaurant te werken. Ik ben uiteindelijk eigenaar geworden van het eethuis, waar ik de Franse keuken serveerde, en van een hotel."





Jean-Luc kreeg belangrijke gasten over de vloer. Ooit hield de Braziliaanse president Fernando Henrique er overleg met zijn Venezolaanse collega Hugo Chavez en de president van Brits-Guyana. "Chavez kwam zelfs een kijkje nemen in mijn keuken, een hele eer."





Toch waren het niet allemaal hoogtepunten in Zuid-Amerika. Jean-Luc was er vijf jaar buiten strijd na een hersenberoerte. Daarnaast leed hij meermaals aan malaria. Brazilië en Venezuela kwamen door onder andere corruptie ook in een negatieve spiraal terecht en het werd te onveilig in de regio waar het echtpaar woonde.





"Maar wat mij definitief heeft doen beslissen naar België terug te komen, was het feit dat mijn broer zijn restaurant Casino (in de Polenlaan in Kemmel, nvdr) wou verkopen omdat het voor hem te zwaar werd om alleen te doen", besluit Jean-Luc. "Mijn vrouw heeft mij toen overhaald om mijn broer te komen bijstaan. Toch mis ik Brazilië wel."