"Dit had mijn man ook gewild" CATHERINE HOUDT DE RENTAKKER OPEN TOT KOPER OPDUIKT CHRISTOPHE MAERTENS

17 november 2018

02u25 0 Heuvelland "Ik wil de zaak openhouden tot ik een koper vind. Zo zou mijn echtgenoot het gewild hebben." Catherine Bondue (53) zet na het overlijden van haar man Stefaan Samoey (56) zich nog steeds volop in voor hun restaurant De Rentakker in Heuvelland.

Catherine en haar man Stefaan kochten 18 jaar geleden het restaurant De Rentakker langs de Dikkebusstraat tussen Loker en De Klijte. "Het eethuis lag toen 'op zijn gat', maar wij hebben het stapje per stapje weer opgebouwd", zegt Catherine. "We hebben er keihard voor moeten werken, maar het resultaat mag worden gezien." Eind mei van dit jaar sloeg voor het koppel het noodlot toe. Chef-kok en zaakvoerder Stefaan overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. "Mijn man en ik waren 33 jaar getrouwd en we deden alles samen. We waren een echt team. Hij stond in de keuken en ik hielp hem daarbij, deed het restaurant en de administratie. Als er plots zo'n belangrijke schakel wegvalt - we waren van plan om nog een paar jaar verder te doen - is dat niet evident."





Trouwe helpers

Catherine kan wel rekenen op haar huidige chef Joachim, Virginie, Gerda en de vele trouwe helpers tijdens de vakanties en in de weekends. Maar dat is niet voldoende. "Ik kan dit niet alleen verder blijven bolwerken en daarom besloot ik de zaak van de hand te doen. Met spijt in het hart, want we hebben hier een deel van ons leven ingestoken. Het kan wel nog maanden duren vooraleer er een koper is gevonden en tot dan doen we volop verder. De klanten zijn dus meer dan welkom."





Paling

"Kwaliteit bieden, dragen we hoog in ons vaandel en dat blijft zo. Mijn man zou het niet anders hebben gewild. Wat ik ga doen nadat het restaurant is verkocht, weet ik nog niet. We zien dan wel."





Net als voorheen blijft paling de specialiteit van het huis. "We maken die klaar volgens een recept van mijn grootmoeder", vertelt de uitbaatster. Andere gerechten op het menu zijn bijvoorbeeld cote à l'os en seizoengebonden wild, zoals haas en fazant. Het restaurant is gesloten op dinsdag en woensdag. Op zondag en donderdag is de zaak alleen over de middag open.