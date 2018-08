"Deze editie is voor jou, pa" GEOFFREY (35) NEEMT TAAK VAN OVERLEDEN VADER OP DRANOUTER OVER ERIK DE BLOCK CHRISTOPHE MAERTENS

06 augustus 2018

02u36 0 Heuvelland Geoffrey Verkamer (35) uit Wervik beleefde dit jaar een heel speciaal editie van Festival Dranouter. Zijn vader Stefaan was jarenlang trouwe medewerker, maar hij overleed vorig jaar aan kanker. Zijn zoon nam zijn taak over. "Deze festivaleditie is voor jou, pa."

Een succeseditie. Dat kan de 44ste keer Festival Dranouter worden genoemd. Het festival kreeg 50.000 bezoekers over de vloer, het hoogste aantal sinds het festival verhuisde van locatie in 2015. Voor Geoffrey Verkamer en Luc Vandersyppe (53), twee mannen uit Wervik, was het een heel speciale editie. Stefaan, vader van Geoffrey en vriend van Luc, liet vorig jaar op 63-jarige leeftijd het nadat hij de strijd verloor tegen kanker. De man was meer dan 20 jaar trouwe medewerker van het festival. Hij vroeg zijn zoon zijn taak over te nemen. "Voor mijn vader was Dranouter zijn leven. Hij keek daar telkens heel fel naar uit ", zegt Geoffrey.





Kanker

"Het begon echter fout te lopen nadat mijn ouders getroffen werden door een brand in hun woning in 2015. Kort daarop kreeg mijn vader te horen dat hij kanker had. Pa zei altijd dat het wel zou beteren, maar dat deed het niet." Stefaan bezocht het festival nog eens in een rolstoel en op een beter moment trok hij nog naar Dranouter aan zee om daar een handje toe te steken.





Ondertussen is zoon Geoffrey al een paar jaar medewerker. "Wegens omstandigheden kon ik het een tijdje niet meer doen. Net voor hij stierf heeft mijn vader echter gevraagd of ik zijn werk wou verder zetten. Daarom ben ik nu weer van de partij. Voor mij vader! Dranouter zal echter nooit meer hetzelfde zijn zonder hem."





Luc Vandersyppe was een goede vriend van Stefaan en ze waren vaak samen op pad in Dranouter. "Voor ons was Dranouter onze vakantie", zegt Luc. "We keken er samen altijd zo naar uit en hebben hier heel veel mooie momenten meegemaakt. Het is schitterend dat ik het werk van Stefaan samen met zijn zoon kan verderzetten. Toch sta ik hier een beetje met een dubbel gevoel. Het is de eerste keer dat we hier zonder Stefaan staan."





Stefaan Verkamer was een heel gekende en geapprecieerde medewerker. "Dat was hij zeker", zegt organisator Bavo Vanden Broeck. "Het was schrikken toen ik het nieuws hoorde van zijn overlijden. Het is altijd een verlies, een medewerker die op zo'n manier wegvalt."





Bavo Vanden Broeck voegt eraan toe dat Festival Dranouter 2018, ondanks het hoge bezoekersaantal dit jaar, het niet de bedoeling is om nog te groeien. "Wel willen we blijven inzetten op kwaliteit en diversiteit. Dat betekent ook: leuke randanimatie, activiteiten voor de kinderen, betaalbare en originele foodstands, en verrassende randanimatie", zegt Vanden Broeck. Ook stelt de organisatie zoveel mogelijk in het werk om zo duurzaam mogelijk te bestaan, met tal van innovatieve projecten.