‘Den otto’ uit Eigen Kweek brengt 22.500 euro op De ‘wietmobiel’ geveild voor 1.500 euro Christophe Maertens

13 februari 2019

12u57 0 Heuvelland ‘Den otto’ van Frank Welvaert uit de tv-serie Eigen Kweek is op veilingsite vavato.com verkocht voor 22.500 euro. Ook de ‘wietmobiel’ uit de serie is verkocht. Wie de nieuwe eigenaar van de oranje Opel Kadett is, is nog niet bekend.

‘Den otto’ was eigendom van Nikolaas Seys uit Sint-Juliaan, bij Langemark-Poelkapelle. Seys is uitbater van Alltec Seys, een autosport- en tuningcenter. Hij verhuurt wagens en had besloten de wagen te verkopen nu het derde en laatste seizoen van de tv-serie afgelopen is. De oranje Opel Kadett C Coupe werd verkocht via veilingsite www.vavato.com. Het openingsbod bedroeg achtduizend euro en er kon geboden worden in schijven van vijfhonderd euro. Dinsdagavond werd de veilig afgesloten met een bod van 22.500 euro. “Nu Eigen Kweek definitief voorbij is, vond ik het een goed moment om de wagen te verkopen. Ik had wel iets meer verwacht, maar met deze prijs kan ik wel leven. Wie de koper is, weet ik nog niet”, vertelt Seys.

Rally

“Ik heb de wagen in eigendom gekregen via de programmamakers van Eigen Kweek. Ze zijn bij mij terecht gekomen omdat ik al vier gelijkaardige exemplaren van die rallywagen verhuurde”, legt Seys uit. “Zo konden de makers van de serie beroep doen op een andere auto als er problemen waren met de echte. Dat is trouwens een paar keer gebeurd. Het is dus niet zo dat ik die wagen ergens heb gekocht. Hij heeft in 2016 al wel eens te koop gestaan, maar dat was toen een publiciteitsstunt van tv-zender Eén. Er werd toen zogezegd een bod gedaan van meer dan 216.000 euro.”

‘Den otto’ is trouwens een echte rallywagen, je mag er dus niet zomaar de baan mee op. Al kun je die makkelijk ombouwen voor het gewone wegverkeer. De voorbije jaren heeft hij echter geen wedstrijden meer gereden. Drie exemplaren van ‘den otto’ deden dat wel. In juni 2016 moest een daarvan nog uit de gracht worden gehaald nadat die uit de bocht was gevlogen tijdens de shakedown van de Ieperse rally.

De wagen stond gestald bij Bjorn Syx in Poperinge, die samenwerkt met de veilingsite. “Er zijn verschillende mensen komen kijken naar het voertuig, maar het was vooral een hype op sociale media”, zegt Bjorn.

De Citroën AX, alias de ‘wietmobiel’, die opdook in het eerste seizoen van Eigen Kweek werd ook op de veilingsite verkocht en heeft 1.500 euro opgebracht. Dit weekend vindt er een opendeurdag plaats in Alltec Seys op de Brugseweg 117 in Langemark-Poelkapelle. Je zult er dan nog een wagen zien die in de reeks werd gebruikt, namelijk een Renault 5.