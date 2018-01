'Ca Va, maar niet altijd SEUL' 02u29 0

Het Nieuw Wulvergems Toneel brengt van 30 maart tot en met 15 april veertien voorstellingen van haar nieuwste productie 'Ca Va, maar niet altijd SEUL.' Stef Dehollander schreef de komedie. De voorstellingen vinden plaats in De Walvis in de Hooghofstraat 2 in Wulvergem. Vanaf 3 maart om 9 uur zijn kaarten (acht euro) online verkrijgbaar op nwt.be of bij Sabientje in café A la Basseville in Wulvergem. (CMW)