“Borelle, Borelle, steek het vuur in d’helle” Christophe Maertens

02 maart 2019

15u28 0 Heuvelland Op zaterdag 16 maart wordt in Dranouter opnieuw de winter uitgedreven met de Borellefeesten. Hierbij alvast een overzichtje van het programma.

“In Dranouter werd in 1976 naar aanleiding van een tv-opname weer aangeknoopt met de verdwenen traditie Borelle”, zegt Gerald Gyselinck van de organisatie. “Het gebruik bestond erin een vuur te ontsteken op de Waaienberg, een zijheuvel van de Monteberg. Dat vuur werd binnengebracht in het dorp. Dat gebeurde een laatste keer in 1905. De naam Borelle zou afkomstig zijn van bralle. Bralle is een bundel stro op een stok en die in brand werd gestoken. Bij het binnenkomen van het vuur in het dorp werd tijdens de tocht op iedere hoek een stropop in brand gestoken. Meer dan 40 jaar geleden werd de traditie weer opgepikt en tot op vandaag houden we die in ere.”

Zaterdag 16 maart vertrekt om 17 uur de traditionele familiewandeling met muziekgroep ‘te Féte’ in het centrum van Dranouter. De wandeling bedraagt 6 km en hier en daar worden stropoppen in brand gestoken. Bij zonsondergang wordt het lente-vuur ontstoken op de Monteberg. Daarop volgt de fakkeltocht naar het dorp onder begeleiding van ‘dé Academie Folkband’ uit Dranouter en Ieper. Voor en tijdens de wandeling kunnen de deelnemers aan de Toog terecht voor het Borellebier, het ‘vintje’ en warme choco. Op de paardenkar zijn Borellekoeken te krijgen. Na de wandeling is het verzamelen geblazen in OC Klakeye in Dranouter Dorp, waar barbecueworsten en Borellebier kunnen worden genomen terwijl er muziek wordt gespeelt. Meer info via www.borelle.be.