Zware vechtpartij in inkomhal Sint-Franciscusziekenhuis 09 mei 2018

02u49 0 Heusden-Zolder Bezoekers in het ziekenhuis van Heusden-Zolder zijn zondagavond om 18.30 uur met elkaar op de vuist gegaan. Het kwam tot een zware vechtpartij in de inkomhal.

Twee mannen kregen het met elkaar aan de stok. Tientallen omstaanders waren getuigen van de feiten en probeerden de vechtersbazen naar buiten te begeleiden. "Een van de mannen had heel wat bloed verloren, het ging er hevig aan toe en de stoelen vlogen in het rond", vertelt een getuige. De twee vechtjassen kenden elkaar en lagen al langer met elkaar in de clinch. De ene man heeft sinds een tijd een relatie met de ex-vriendin van de andere man. Het kind van de man en zijn ex-vrouw zou een beenbreuk hebben opgelopen. De man beschuldigde de nieuwe vriend - de stiefvader dus - ervan de verwondingen zélf te hebben toegebracht bij zijn kind.





Niemand opgepakt

De politie werd ter plaatse geroepen en kon de gemoederen bedaren. "We kunnen enkel bevestigen dat de feiten zich hebben voorgedaan, maar dat de twee partijen ter plaatse hebben bemiddeld zodra wij er waren. Niemand werd opgepakt", klinkt het.





De stiefvader van het kindje liep een snijwonde op in het aangezicht en een open wonde op het achterhoofd. Hij moest op de spoedafdeling verzorgd worden. De politie bleef nog enige tijd ter plaatse om de afdeling te bewaken. Het slachtoffer zou eerder al de politie hebben gebeld uit vrees voor zijn leven.





(MMM)