Zware crash tijdens race op Ciruit Zolder 11 mei 2018

02u35 1

Woensdagmiddag is een 54-jarige Brusselaar zwaargewond geraakt na een botsing tijdens een race op het Circuit van Zolder.





De piloot verloor omstreeks 14 uur de controle over zijn wagen en knalde tegen een muur van banden aan de rand van het parcours. Vervolgens werd zijn wagen nog in de flank geramd door een andere racewagen die net aangescheurd kwam. Meteen legden de organisatoren de race op het circuit stil. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde intussen ter plaatse om de bestuurder van de eerste wagen te bevrijden. Hij werd uiteindelijk met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Heusden gebracht. Zijn toestand bleek gelukkig niet kritiek. Het circuit van Zolder was woensdag afgehuurd door een externe organisatie, die er een eigen wedstrijd hield. De lokale politie kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. (RTZ)