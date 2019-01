Zes maanden effectief voor twintiger die zeven tieners betastte bij wijze van “controle op sigaretten” Birger Vandael

03 januari 2019

14u02 0 Heusden-Zolder Een 24-jarige man uit Heusden-Zolder vliegt voor zes maanden achter de tralies voor verschillende feiten van aanranding van de eerbaarheid in jeugdhuizen. Daarnaast krijgt hij uitstel voor achttien maanden van zijn celstraf. Alle zeven slachtoffers waren jonger dan twintig, drie onder hen bleken zelfs minderjarig te zijn.

Beklaagde viel drie minderjarige slachtoffers lastig in Heusden-Zolder. Dat gebeurde tussen 2013 en 2016 met een piek in het voorjaar van 2016. Daarnaast sloeg hij tussen 2014 en 2016 ook toe bij vier meerderjarige vrouwen, met een piek in de winter van 2016. Drie keer gebeurde dit wederom in Heusden-Zolder, één keer was hij ook actief in Houthalen-Helchteren. Jeugdhuizen waren zijn geliefkoosd terrein, ook in een auto sloeg hij toe.

Niet verder vertellen

Beklaagde viel de slachtoffers lastig door hen aan te raken in de intieme zone, zogezegd bij wijze van controle of ze geen sigaretten bij zich hadden. Dit wordt beschouwd als het gebruik van een list. Achteraf dreigde beklaagde ermee om de slachtoffers “in te vetten” of zelfs te doden als zij iets zouden verder vertellen.

De rechtbank ontzet beklaagde voor vijf jaar uit de rechten en geeft hem ook een aantal voorwaarden zoals begeleiding van zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast mag hij tien jaar niet met minderjarigen werken. Aan twee slachtoffers is hij 1.740 euro verschuldigd, aan een derde slachtoffer moet hij 1.590 euro betalen. Een vierde slachtoffer krijgt 490 euro.