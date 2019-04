Zaakvoerder frituur Sint Maarten verjaagt drie overvallers in één keer Toon Royackers

14 april 2019

15u53 1 Heusden-Zolder Drie gemaskerde overvallers zullen hun bezoek aan frituur Sint Maarten aan de Sint-Maartenlaan in Heusden-Zolder nog lang herinneren. De daders drongen vrijdagavond kort voor sluitingstijd de zaak binnen, om de kassa te plunderen. Maar één van hen werd getrakteerd een rake vuistslag tegen zijn gezicht. De twee anderen sloegen in paniek mee op de vlucht.

“Het was rustig vrijdagavond, en dus zat ik achteraan met familie thee te drinken,” doet uitbater Nurettin Güler zijn verhaal. “Plots hoorde ik de deur opengaan, en begon er iemand hard te schreeuwen in de frituur. Het toeval wil dat ik een goede vriend heb, die hier soms ook zo met veel kabaal binnen valt om wat plezier te maken. Daarom ging ik gezellig en zonder argwaan naar voor om hem te begroeten. Maar achter de toonbank kwam ik plots oog in oog te staan met een gemaskerde man. Hij schreeuwde dat ik de kassa moest leeg maken. Getwijfeld heb ik niet. Ik heb veel respect voor iedereen, maar van mijn zaak en van mijn dierbaren moeten ze afblijven, hé. Die overvaller heeft dus meteen een rake vuistslag tegen zijn gezicht gekregen. Hij draaide even weg en leek zelfs knock-out te gaan. Maar hij kon toch nog net mijn hand nog vast grijpen, voor ik hem een tweede klap kon uitdelen.”

Intussen waren twee kompanen van hem eveneens naar de toonbank gelopen. Zij probeerden snel de kassa te openen. “Ik hoorde de man die ik vast had in het Turks brullen dat ze maar beter konden weglopen. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Zelf liep ik nog een heel eind achter die drie jongens aan. Ik schat dat het pubers waren van een jaar of 18 tot 19 jaar. Ze konden echter ontkomen in de richting van de Pastoor Pacquaylaan.” Intussen was al alarm geslagen bij de politie. Maar van de daders ontbrak helaas elk spoor.

Zelf Turks

“Ik ben zelf Turks van afkomst,” getuigt Nurettin Güler. “Maar op deze jongens ben ik echt niet fier. Jarenlang heb ik zelf als gemeenteraadslid in de politiek gezeten in mijn vorige woonplaats in Nederland. Daar heb ik geholpen om een jeugdhuis op te richten, en de integratie te bevorderen. Wie vooruit wil op een positieve manier wil ik best helpen. Maar boeven die komen stelen waarvoor anderen zoals ik hard voor moeten werken? Daar kan ik echt niet mee leven. Dan komt er veel kracht in mij naar voren. En blijkbaar heeft dat indruk gemaakt op deze drie boeven.”

Net afgelopen week had Nurettin Güler trouwens bewakingscamera’s besteld voor zijn zaak. Die zouden één van de volgende dagen geleverd en geplaatst worden. “Ik heb aan de installateur gevraagd om er vaart achter te zetten na deze overval. Hij heeft beloofd om dat nu ook te doen. Al ben ik er gerust in dat de drie overvallers van vrijdagavond niet meer gaan terug komen.”