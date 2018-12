Wereldbeker veldrijden op circuit Zolder MMM

19 december 2018

19u04 0 Heusden-Zolder Het WK Veldrijden vindt dit jaar plaats op het circuit van Zolder. Daar zal de absolute wereldtop op 26 december het beste van zichzelf geven.

Wie de kerstmaaltijd op tweede kerstdag wil verteren, kan dat doen langs de zijlijn van het circuit in Zolder. Om 10 uur starten de junioren, om 11.20 uur de beloften, om 13.30 uur de dames en om 15 uur de elite heren. Tickets kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar aan de balie van de afdeling vrije tijd in het gemeentehuis. Online bestellen kan via www.pro-cycling.be.