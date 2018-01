Weer honderden plantjes aangetroffen 19 januari 2018

02u28 0

Het parket heeft afgelopen week weer een aantal wietplantages opgerold. In Hechtel-Eksel werden 700 plantjes aangetroffen, terwijl in Genk 400 plantjes werden ontdekt. Ook in Riemst werd een plantage ontdekt waarna twee mensen werden opgepakt. Nog eens 400 plantjes stonden in een woning in Heusden-Zolder. (MMM)