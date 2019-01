Wagen slipt op E314 en komt in berm terecht MMM

13 januari 2019

13u59 0 Heusden-Zolder In Heusden-Zolder op de E314 is zaterdagavond om 21.20 uur een wagen van de baan geraakt.

De bestuurder ging vermoedelijk door de regenval aan het slippen en verloor de controle over het stuur. De wagen belandde in de gracht. De inzittenden bleven ongedeerd, maar de wagen is wel zwaar beschadigd.

Een takelfirma moest ter plaatse komen om de auto uit de gracht te trekken.