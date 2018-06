Vuilniswagen vat vuur 02 juni 2018

Aan De Hoeven in Heusden-Zolder is vrijdagochtend een vuilniswagen beginnen roken. De ophalers zagen tijdens de rond plots zelf de rookontwikkeling uit het laadruim komen. Daarop begonnen ze meteen met hun brandblusser op het afval te spuiten. Ook een buurman snelde nog met zijn eigen tuinslang ter hulp. Uiteindelijk moesten de ophalers het afval toch nog omkieperen op straat, zodat de brandweer het daar kon nablussen. De gebluste troep werd werd later op de dag opgehaald door een andere containerwagen. (RTZ)