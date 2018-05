Vorsten fietsen, smullen en pompen KONING FILIP EN KONINGIN MATHILDE GENIETEN VAN DAGJE LIMBURG BIRGER VANDAEL

25 mei 2018

02u48 0 Heusden-Zolder Koning Filip en koningin Mathilde hebben gisteren een dagje in Limburg doorgebracht. Het vorstenpaar werd hartelijk onthaald in Beringen en Heusden-Zolder. De koning en de koningin toonden veel interesse in alles wat ze voorgeschoteld kregen.

's Morgens begon het bezoek in Flanders' Bike Valley, het open innovatiecentrum voor de wielerindustrie. De leerlingen van Vls De Buiteling gaven de vorsten een warm onthaal in de Belgische kleuren. Enkele mensen kropen zelfs in de gracht om alles te kunnen volgen. "Het is de eerste keer dat ik de koning in het echt zie. Ik wil hem een hand geven en vragen of hij huisdieren heeft", vertelde Karel van het vierde leerjaar vol spanning.





"België is niet alleen het land van frietjes en chocolade, maar ook van de koers", opende directeur Michael Van Lieshout in de BikeVille incubator. Vervolgens toonde hij de klimaatkamer aan koning Filip. "Als we straks medailles willen behalen op de Olympische Spelen in Tokyo, kunnen we hier het zuurstofgehalte, de temperatuur en luchtvochtigheid simuleren, zodat we weten hoe de renners zich het best aanpassen aan het klimaat." Filip nam op eigen initiatief plaats op de koersfiets en maakte een virtueel ritje. In de windtunnel leerde het koppel alles over aerodynamica en daarna maakten het kennis met het bedrijf Ridley. "Ongelofelijk hoe licht zo'n fiets weegt", zei Filip tegen ingenieur Toon Wils.





Van Beringen ging het naar Heusden-Zolder. Filip en Mathilde legden een deel van de route af via het fietsroutenetwerk. Passanten schrokken zich een hoedje toen zij passeerden en sloten fier aan. In de Luchtfabriek maakte Filip kennis met de oude mijnsite. Aan de Turbocompressor wachtte een vijftal oud-mijnwerkers hem op. "Ik heb hier zeventien jaar lang gewerkt, tot de sluiting in 1992. Toen ze me vroegen om de koning te ontvangen, heb ik met plezier toegezegd. We hebben hem voorgedaan hoe hij perslucht moest pompen en het viel op hoe sympathiek en geïnteresseerd hij was", klonk het achteraf bij Albert Aerts uit Zolder.





Tricolorekoekjes

In het Centrum voor Volwassenonderwijs CVO De Verdieping trakteerden de leerlingen van de afdeling 'Bakken' Filip en Mathilde op appelbollen, zoet brood en koekjes in de tricolorekleuren. "We kozen voor een divers menu zodat ze zeker iets lekker zouden vinden", legt leraar Joris Verpoorten uit. "Het ruikt en is erg lekker", reageerde Mathilde. Ze kreeg nog wat koekjes mee naar huis voor de vier kinderen.





Een duizendtal kinderen en volwassenen wachtten het vorstenpaar finaal op aan het gemeentehuis in Heusden-Zolder. Met een ruiker bloemen trokken de koning en de koningin weer richting het paleis in Laken.